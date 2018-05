Brasileira morre em acidente de carro na Geórgia

Miraylla Sousa, de 23 anos, faleceu no local do acidente na região de East Cobb (GA)

No período exato de 1 semana, mais uma jovem brasileira morreu em decorrência de um acidente de trânsito nos EUA. No domingo (29), Miraylla Sousa, de 23 anos, moradora na região de East Cobb (GA), faleceu depois que o veículo dirigido pelo americano Ryan Anthony Michalski, de 31 anos, residente em Marietta (GA), colidiu violentamente contra o carro dela. Posteriormente, ele também morreu logo após ter dado entrada no WellStar Kennestone Hospital, informou Sarah O’Hara, do Departamento de Polícia de Cobb. As informações são do jornal East Cobb News.

A policial detalhou que o acidente ocorreu aproximadamente às 4:10 da tarde, na Powers Ferry Road, na cidade de Meadowbrook Lane. O Ford Fusion 2006 de cor preta dirigido por Michalski colidiu violentamente contra o Kia Optima 2013 de cor branca conduzido por Souza. Ela faleceu no local do acidente, que ocorreu no cruzamento da Powers Ferry e South Marietta Parkway, nas proximidades da Powers Ferry Elementary School.

A polícia detalhou que o Ford trafegava no sentido norte ao longo da Powers Ferry quando entrou na pista de sentido sul na direção do Kia. O’Hara acrescentou que testemunhas relataram às autoridades que o veículo dirigido por Michalski estava em alta velocidade e ultrapassou outros carros pela pista do meio antes do acidente. O Ford pegou fogo, ficou bastante avariado e parou no acostamento. Já o Kia da brasileira parou no meio do cruzamento. Ela deixou 1 filho.

. Outra jovem morta:

Na noite de domingo (22), os brasileiros Danilo Andrade, de 31 anos, e Elienai Bispo Miranda, de 20 anos, sofreram um acidente de moto que resultou na morte da jovem. O casal trafegava no sentido sul na Park Avenue, em Bridgeport (CT), quando colidiu contra um automóvel sedan, informou o porta-voz do Departamento de Polícia, Av Harris. A jovem foi transportada ao St. Vincent’s Medical Center e sofreu traumatismo craniano severo, vindo a falecer às 7:47 pm ainda no domingo (22). Já Danilo sofreu sangramento cerebral e fratura no pulso direito, mas se encontra em estado estável, informou um porta-voz do St. Vincent Medical Center, na tarde de terça-feira (24).

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (30), foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/mirayllas-funeral; em nome de Miraylla Sousa, cujo objetivo era angariar US$ 10 mil para as despesas com o funeral. Entretanto, até à tarde de quinta-feira (3), já haviam sido arrecadados US$ 13.285.

“A imprudência ceifou a vida dessa menina mulher! Agora, precisamos da ajuda da nossa comunidade para ajudar a família que, infelizmente, perdeu a amada Miraylla, de 23 anos, no domingo, em um acidente de carro fatal. Miraylla Souza estava almoçando na casa de uma amiga e decidiu ir pra casa da mãe dela. Um carro estava vindo em muita alta velocidade e bateu no carro dela. Infelizmente, a Miraylla não resistiu ao impacto, vindo a falecer no local. Por isso, pedimos a ajuda de cada para os trâmites do funeral. Qualquer tanto que vocês poderem, já vai ajudar muito a família da Mih. Obrigada”, diz a mensagem postada no GoFundMe.com.