Brasileira morre em acidente de carro no dia do aniversário em MA

Stephanie Boaventura faleceu na madrugada de sexta-feira (13), na Interstate 95

Na madrugada de sexta-feira (13), Stephanie Boaventura, de 22 anos, moradora em Milford (MA), morreu em decorrência de um acidente de carro na rodovia Interstate 95, próximo à saída 8, em Sharon (MA), informou a Polícia Estadual. Ela dirigia o Toyota Corolla 2010 e, por razões ainda sob investigação, ela saiu da estrada e, quando tentou voltar ao asfalto, o lado do motorista do veículo chocou-se contra uma mureta de proteção.

Os patrulheiros foram enviados ao local às 3:10 da madrugada e foram auxiliados pelo Departamento de Polícia de Sharon, o Corpo de Bombeiros e o SEM. Duas pistas da I-95 ficaram fechadas por aproximadamente 4 horas.

A amiga Maria Cancilieri disse que Boaventura celebrou o 22º aniversário com amigos na noite de quinta-feira (12), mas que decidiu voltar para casa para comemorar com a família no dia seguinte. Recentemente, ela graduou-se em Saúde Pública pelo Regis College e planejava se tornar enfermeira, detalhou Cancilieri ao jornal Boston Globe.

“Ela era simplesmente tão livre”, disse a amiga. “Ela era diferente das outras crianças; elas são introspectivas, entretanto, ela era aberta a todos”.

Stephanie é filha do casal Jomar Alves Boaventura e Cláudia Pereira dos Santos e nasceu em Framingham (MA), mas foi criada em Milford (MA). Ela deixou o irmão João Lucas Boaverntura, de Milford, a avó paterna Maria Alves Boaventura, de Minas Gerais, os avós maternos Álvaro Z. da Silva, de Rondônia, e Gicelia Lopes, de Framingham, as madrinhas Eveline Lima Oliveira, de Marlborough (MA), e e Gildelina Fonseca, de Milford, e Jesusmar Boaventura, de Milford, muitos tios e sobrinhos.

A missa de corpo presente acontecerá na quarta-feira (18), às 11 horas da manhã, na Igreja Santa Maria da Assunção, em Milford. O velório será na mesma igreja na terça-feira (17), das 5:00 pm às 9:00 pm. O sepultamento acontecerá no Cemitério St. Mary, na Cedar Street, em Milford. A funerária responsável é a Fitzgerald & Collins Funeral Home, em Marlborough.

Eveline Lima Oliveira, tia e madrinha de Stephanie, descreveu a sobrinha como “o tipo de pessoa que abraçava todos que estavam próximos a ela”. A jovem, acrescentou, era engraçada, amável, ativa e trabalhadora. Ela gostava de dançar, jogar futebol e voleibol no Ensino Médio (High School). “Todos queriam ficar próximos dela”, relatou.

Boaventura cursava o Mestrado em Administração de Saúde no Regis, acrescentou Oliveira. Ela queria focalizar em Saúde Pública. “Ela tinha muitos planos para o futuro”, comentou.

A tia disse ao Boston Globe que amigos da sobrinha disseram que ela foi a Providence (RI) para celebrar o aniversário, mas que a jovem não bebeu “porque iria dirigir na volta para casa”. A família era importante para Stephanie, portanto, ela estava sempre presente nos eventos familiares, especialmente nas festas de aniversário, relatou a tia.

“Ela queria acordar na casa dela para celebrar com a família”, disse Oliveira.

Boaventura dirigiu mesmo estando cansada. Os familiares especulam que ela possa ter dormido ao volante.

A amiga Paula Faria disse que Stephanie fará muita falta. “Em Milford, a comunidade brasileira é bastante unida”, comentou. “Ela era muito conhecida, bastante gentil, sempre ajudando os outros nas traduções”.

Amigos e familiares lamentaram a morte prematura da jovem; frisando que era o aniversário dela em postagens no Facebook. “Todo mundo dizendo ainda feliz aniversário e eu percebi um descanse em paz. Eu não pensei de jeito nenhum que fosse verdade”, postou um internauta. “Feliz aniversário no paraíso Stephanie Boaventura. Descanse na mais doce paz menina”.

. Campanha beneficente:

Foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/ymnzzd-stephanies-funeral; cujo objetivo era angariar US$ 15 mil para as despesas com velório e sepultamento de Stephanie Boaventura. Até a tarde de segunda-feira (16), foram arrecadados US$ 15.413.