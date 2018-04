Brasileira morre em acidente de moto em Connecticut

Elienai Bispo Miranda estava em companhia do namorado, Danilo Andrade, quando ocorreu o acidente fatal

Na noite de domingo (22), os brasileiros Danilo Andrade, de 31 anos, e Elienai Bispo Miranda, de 20 anos, sofreram um acidente de moto que resultou na morte da jovem. O casal trafegava no sentido sul na Park Avenue, em Bridgeport (CT), quando colidiu contra um automóvel sedan, informou o porta-voz do Departamento de Polícia, Av Harris. As informações são do jornal Connecticut Post.

Danilo teria observado o motorista do sedan virar a esquerda vindo da Oliver Street para entrar na Park Avenue e reduziu a velocidade, freando diversas vezes antes de colidir com a lateral do carro. “Ambos os ocupantes da motocicleta foram ejetados”, acrescentou o porta-voz.

Elienai foi transportada ao St. Vincent’s Medical Center e apresenta traumatismo craniano severo, ela faleceu às 7:47 pm ainda no domingo (22). Já Danilo sofreu sangramento cerebral e fratura no pulso direito, mas se encontra em estado estável, informou um porta-voz do St. Vincent Medical Center, na tarde de terça-feira (24).

O motorista do sedan, Tremaine Wilson, residente em New Haven (CT), dirigia o automóvel da mãe e, aparentemente, não sofreu ferimentos. A investigação continua em andamento e não foi efetuada nenhuma prisão.

. Campanha beneficente:

Na terça-feira (24), o internauta Paulo Lustre, morador em Bridgeport (CT), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/elienai-bispo-miranda; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil que serão usados para o traslado de Elienai Bispo Miranda e sepultamento no Brasil. Até a tarde do mesmo dia, haviam sido arrecadados US$ 4.323.

“Elienai mudou-se para os Estados Unidos há aproximadamente 3.5 anos. Ela imediatamente se matriculou num curso de inglês em busca de uma vida melhor os EUA enquanto trabalhava. Recentemente, ela tinha acabado de comprar o seu primeiro veículo novo. No sábado, entusiasmada como estava, aproveitava o tempo com a família e amigos num churrasco no dia seguinte. Ela e o namorado, então, decidiram dar um passeio de motocicleta para curtir o clima maravilhoso. Tragicamente, um acidente automobilístico ocorreu e a Elienai perdeu a vida dela imediatamente. Não é necessário dizer que ela nunca pegou o carro novo. Sem sombra de dúvidas, ela era uma mulher jovem, de presença bonita e personalidade maravilhosa. Mesmo através das fotografias dela, vocês podem reparar a luz que ela emanava a todos que estavam próximos a ela. Os amigos dela e os poucos parentes aqui estão lutando para enviar o corpo ao Brasil para sepultamento na cidade natal dela, enquanto a mãe espera a volta da filha dela à casa. Toda e qualquer ajuda é agradecida e será usada exclusivamente para as despesas com o sepultamento. Antes de tudo, muito obrigado”, postou Paulo no GoFundMe.com.