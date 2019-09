Brasileira nega roubo de raspadinha milionária de ex-namorado

Maria do Carmo afirmou que comprou com o próprio dinheiro o bilhete premiado no valor de US$ 1 milhão

Na segunda-feira (23), o jornal Brazilian Times publicou a história dos ex-namorados José Pena e Maria do Carmo, de 42 anos, ambos naturais do município de Sobrália (MG) e moradores em Massachusetts. Na ocasião, ele contatou a redação do jornal para denunciar que a ex-companheira teria “roubado” uma raspadinha premiada no valor de US$ 1 milhão.

Conforme Pena, ele, semanalmente, comprava raspadinhas em diversas lojas em Allston (MA), acrescentando que tinha o costume de dá-las para ela raspar os bilhetes. No início de setembro, ele teria dado alguns bilhetes do sorteio “Bonus Cash” para Maria raspar, e sem mostrar, ela teria dito que não havia sido sorteado nenhum prêmio. José acionou o Departamento de Polícia de Allston e o advogado dele entrou com um processo para barrar a entrega do prêmio.

O repórter Thatyanno e o BT conseguiram conversar com Maria com Carmo. Durante a entrevista negou a acusação e alegou que comprou a raspadinha com o próprio dinheiro; mesmo estando desempregada e não ter o hábito de apostar neste tipo de loteria.

Maria disse que exige que o ex-namorado mostre uma prova de que ela roubou a raspadinha e alegou que tem provas que comprou e pagou o bilhete com o próprio dinheiro. Apesar de no website da Mass Lottery informar que a mineira optou por receber a quantia de US$ 650 mil de uma só vez, ela alega que foram tributados mais imposto, portanto, o valor é bem menor.

Ela acrescentou que no Brasil sempre trabalhou como empregada doméstica e todos que a conhecem sabem que ela não precisa roubar nada de ninguém.

“Sempre fui uma pessoa honesta e vim para os Estados Unidos com planos de comprar uma casa em Minas Gerais”, disse Carmo, acrescentando que José a ameaçou de morte e que prejudicaria a família dela no Brasil. “Estou me sentindo com medo dele e já procurei proteção da polícia. Além disso, está havendo muita mentira na comunidade e quem me ajudou com as informações foi o meu irmão e não paguei ninguém para retirar o prêmio para mim. Eu sou inocente e vou provar”, concluiu.