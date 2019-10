Brasileira pede ajuda na busca por filha que fugiu de casa em MA

As autoridades emitiram um sinal de alerta pelo desaparecimento de Tiffany Pereira Santos, de 14 anos, residente em Melrose (MA)

Uma brasileira (nome omitido) moradora em Melrose (MA) procurou ajuda da imprensa local para encontrar a sua filha que fugiu de casa na noite de quarta-feira (2). De acordo com a reportagem feita pelo repórter Thathyanno Desa, a menina tem apenas 14 anos de idade e estava em casa quando a mãe chegou do trabalho. As informações são do jornal Brazilian Times.

“Eu estava deitada no sofá, descansando, quando escutei uma voz de homem conversando com ela ao telefone”, relatou a mãe, que ainda tentou pegar o aparelho da filha, mas não conseguiu. “Eu queria saber quem era, mas ela conseguiu impedir que eu visse”, acrescentou.

A adolescente, identificada por Tiffany Pereira Santos, ficou irritada com a mãe e começou a arrumar algumas coisas para sair de casa. Quando a mãe percebeu, imediatamente tomou o cartão bancário e o dinheiro que ela tinha, na intenção de evitar que a menina saísse de casa, pois era já próximo da meia-noite.

A menina ficou do lado de fora de sua casa e quando a mãe pedia para ela entrar, a adolescente recusava.

“Eu pedi a ajuda do meu cunhado e ele ligou para a polícia, mas, no momento em que estávamos falando com a polícia, ela desapareceu. Só vi um carro, mais nada”, fala a mãe, afirmando que a pessoa que conversava com sua filha era um homem adulto.

A polícia chegou á casa e, depois de conversar com a mãe, emitiu um sinal de alerta. Caso Tiffany esteja mesmo na companhia de um adulto, este indivíduo poderá responder por crime de sequestro de menor de idade.

A mãe está desesperada e implora para que a filha volte para casa.

“Eu fiquei sabendo que ela comentou com uma amiga que não voltará mais”, disse ela, que também tem um filho com autismo. “Já é tão difícil cuidar dela e agora a Tiffany faz isso”, acrescentou.

O Departamento de Polícia de Melrose pede para que quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro de Tiffany Pereira Santos, entre em contato através do tel.: (781) 665-1212. Quem preferir pode ligar para o repórter Thathyanno no número (617) 970-8850. As informações serão mantidas em sigilo.