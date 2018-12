Brasileira perde parte do braço em acidente na FL

Jaqueline Silva perdeu o antebraço direito num acidente de carro em Vero Beach (FL), em outubro desse ano

Em 31 de outubro, um acidente de carro em Vero Beach (FL) mudou completamente a vida de Jaqueline Silva, de 37 anos, casada e mãe de 2 filhos. Ela tinha acabado de terminar o turno dela no restaurante Blue Agave, na mesma cidade, quando uma colega de trabalho ofereceu-lhe uma carona. Na estrada, a colega tentou realizar uma ultrapassagem, mas o jipe perdeu a direção, capotando diversas vezes. Conforme testemunhas, a brasileira teve o antebraço direito decepado no momento da capotagem. Um motorista que passava no local fez um torniquete no braço ferido de Silva para estancar a hemorragia, enquanto a equipe de emergência não chegava ao local.

Após ser levada de helicóptero ao hospital local, Jaqueline ficou internada durante 3 semanas e foi submetida a 3 cirurgias. Já recuperada, o objetivo agora é pagar o resto das contas hospitalares não cobertas pelo seguro e adquirir uma prótese para que ela volte a ter mobilidade no braço direito. Ela vive nos EUA há 3 anos.

. Campanha beneficente:

Em 26 de novembro, Jimena Fernandez, moradora em Vero Beach (FL), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/jackys-prosthetic, cujo objetivo é angariar US$ 10 mil. Até a tarde de quinta-feira (13), havia sido arrecadados US$ 3.860.

“Olá todos e boas festas. Como a maioria de vocês sabe, Jaqueline Silva (Jacky) envolveu-se num acidente de carro horrível há um mês, quando ela perdeu a metade do braço direito dela. Jacky tem 37 anos de idade e dois filhos lindos que são menores e precisam demais da mãe deles. O objetivo dela é angariar entre US$ 7 mil e US$ 10 mil para uma prótese de braço. Ela nasceu no Brasil e mudou-se para Vero Beach há 3 anos. Durante 2 anos ela trabalhou no Blue Algave como atendente e garçonete no Costa del Este. Como muitos de vocês que conhecem a Jacky, ela é um ser humano fantástico. Ela sempre se preocupa com todos e é uma pessoa bastante solidária. Mesmo após o acidente trágico, a vida continua e ela está animada. Tudo o que nós queremos é ajuda-la a tornar o futuro dela mais fácil e feliz. Obrigado pelas doações e Deus abençoe a todos”, postou Fernandez no GoFundMe.com.

Vários internautas postaram mensagens de carinho e encorajamento no GoFundMe.com:

“Eu doei para ajudar essa senhorita a recuperar alguma normalidade de volta à vida dela. Eu espero que muitas outras pessoas me sigam, pois não se trata de um indivíduo fazer muito, mas muitos indivíduos fazendo pouco. Isso totaliza muito no final!!”, postou Michael Livermore.

“Aquele sorriso no rosto diz tanto a mim. Continue abençoada Jacky. Obrigado por postar Joyce”, postou Margaret Figaro Dover.

“Eu espero que isso ajude. Nós amamos você. Whitney e Hayes”, postou Whitney Schlansky.

“A Jacky é uma excelente amiga. Ela merece o mundo. Ela está lidando com essa situação como uma heroína. Que mulher forte”, postou Alex Cabral.

“Eu simplesmente quero ajudar e desejar a Jacky toda a sorte e felicidade! Deus te abençoe!”, postou Gilza Godoy.