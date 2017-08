Brasileira processa metrô após perder perna e braço em NY

Luísa Harger caiu nos trilhos da estação Atlantic Avenue, no Brooklyn, depois de desmaiar

Uma estudante brasileira de Arquitetura que teve o braço e a perna esquerdos amputados por um trem do metrô no Brooklyn (NY) acionou judicialmente a MTA por não instalar barreiras de segurança nas estações. As autoridades sabem que nos últimos 15 anos até 750 pessoas morreram nos trilhos e mais de 1 mil sofreram ferimentos catastróficos e ainda assim “elas têm ignorado a segurança”, disse Luísa Harger, de 21 anos, que apresentou a ação por negligência semana passada. As informações são do jornal NY Post.

Não disposta a instalar barreiras e outras estruturas de segurança nas plataformas do metrô, as companhias New York City Transit e a MTA devem “se responsabilizar pelo rastro horrível de cadáveres e vidas arruinadas”, comentou a jovem.

Aproximadamente, 50 pessoas morrem por ano atropeladas pelos trens. Entretanto, o sistema é tão amplo que custaria US$ 1 bilhão para instalar barreiras, segundo cálculos realizados em 2013. Tais barreiras já existem nas paradas do Airtrain, a linha que liga o Aeroporto JFK à estação de metrô de Jamaica, e ninguém se feriu nela, alega Luísa, uma ex-modelo que amarra lenços coloridos no que sobrou do braço esquerdo dela. A jovem passou 24 dias no Hospital Bellevue e foi submetida à várias cirurgias, após o horrível acidente em agosto de 2016.

A brasileira visitava o namorado, George, quando o casal foram às compras na loja Target no Brooklyn. Eles esperavam o trem na plataforma da estação Atlantic Avenue, às 7 horas da noite, quando Luísa desmaiou, segundo documentos apresentados na Corte. No mesmo momento, um trem B no sentido norte entrou na estação, atingindo a jovem e cortando os membros, detalhou ela na ação judicial.

“Eu nunca esquecerei o George segurando a minha mão logo depois do acidente. Ele foi tão forte, permanecendo calmo para me manter calma. Ele disse muitas vezes o quanto me amava e que a ajuda estava a caminho, o que realmente fez o meu coração brilhar e esperançoso, pondo um sorriso em meu rosto mesmo num momento como aquele”, postou Harger no Instagram.

Ela agora está se ajustando à perna artificial enquanto espera um braço também artificial, além de lutar em defesa dos alunos com necessidades especiais na universidade no Brasil. Na ação judicial, ela acusa as autoridades de saberem com “certeza moral que pessoas inocentes poderiam cair nos trilhos, caso não sejam instalados equipamentos de segurança na beirada das plataformas”.

As autoridades de transporte também falharam em realizar estudos “adequados” sobre o risco e forneceram “dados enganosos”, alega ela.

A discussão sobre barreiras nas plataformas voltou à tona em 2016, depois que uma mulher moradora em Queens foi empurrada para a morte em frente ao trem 1 na Times Square por alguém com problemas mentais. Em maio, o Conselho do MTA voltou a favor de testar a tecnologia que alertaria os condutores se algo ou alguém estivesse nos trilhos. As barreiras nas plataformas são usadas em sistemas de metrô espalhados pelo mundo, incluindo Shanghai, Japão, Dubai e Paris.