Brasileira se torna símbolo contra a separação de famílias nos EUA

Jocelyn foi incluída numa ação judicial movida pela ACLU contra o Governo Federal

Uma mãe brasileira espera que uma vitória na justiça poupe outros pais indocumentados da dor que ela sofreu de ter sido separada do filho dela na fronteira em El Paso (TX). Jocelyn, que não menciona o sobrenome, está incluída na ação judicial apresentada pela American Civil Liberties Union (ACLU) que visa impedir que o Governo dos EUA separe as crianças de seus pais.

“Eu me juntei ao caso para recuperar o meu filho e também para o que aconteceu comigo não aconteça com outras mães”, disse ela durante coletiva de imprensa no abrigo Casa Vides, no centro de El Paso. “Eu fiquei lá por sete meses. Isso foi uma injustiça. Eu espero que eles levem em consideração as outras mães”.

Na noite de terça-feira (26), um juiz federal em San Diego (CA) emitiu uma injunção preliminar nacional determinando que as autoridades migratórias suspendam a prática e reúnam todas as famílias separadas. O tribunal determinou que todas as crianças sejam reunidas com seus pais em até 30 dias, crianças menores de 5 anos em até 14 dias e todos os pais devem poder falar com os filhos em até 10 dias.

A ACLU informou que o tribunal também proibiu a deportação de quaisquer pais sem os filhos. No futuro, nenhuma criança poderá ser separada dos pais; ao menos que seja em benefício do menor, por exemplo, nos casos de abuso.

Jocelyn relatou que ficou separada do filho der 14 anos, James, durante 9 meses e 9 dias. Eles foram detidos em agosto, após cruzarem clandestinamente a fronteira nas proximidades de El Paso na tentativa de pedir asilo. A ação judicial detalha que a brasileira ficou detida no centro de detenção de imigrantes em El Paso em setembro e foi transferida em janeiro para outro centro de detenção em Sierra Blanca (TX). Já o filho dela foi enviado para o outro lado do país em Chicago. O jovem ficou num abrigo para crianças imigrantes desacompanhadas. Enquanto James estava no abrigo, disse Jocelyn, ele tomou remédios sem a permissão dela; provavelmente devido “ao trauma que eles sofreram quando foram separados na fronteira”.

Mesmo depois de ser liberada do centro de detença, ainda demorou 2 meses até que ela se reunisse com o filho, em 5 de junho. “Quando ele chegou a El Paso, eu percebi que ele não estava seguro com o fato de estar livre. Ele não conseguia acreditar que estava livre”, relatou Jocelyn.

Atualmente, mãe e filho estão abrigados no abrigo de imigrantes Annunciation House, mas ainda enfrentam processos de deportação. A Casa Vides, onde ocorreu a coletiva de imprensa, é um dos abrigos administrados pela Annunciation House.

A ação judicial movida pela ACLU também inclui uma mãe congolesa que foi separada da filha de 7 anos na fronteira da Califórnia, em novembro de 2017. Ela foi mantida num centro de detenção em San Diego (CA) e a criança para um abrigo em Chicago.

“O trauma que esse país causou nos pais e filhos até esse ponto é irreparável”, disse Linda Rivas, advogada de Jocelyn. “O prejuízo já foi causado. Isso representa uma mancha em nosso país”.