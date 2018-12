Brasileira sofre acidente de carro grave em Nova York

O veículo dirigido por Edineia Fonseca perdeu a direção e chocou-se contra outro carro que vinha em direção contrária na região de Westchester (NY)

Na tarde de 6 de novembro, a faxineira Edineia Fonseca, de 44 anos, natural de Poços de Caldas (MG), moradora em Mount Vernon (NY), voltava do trabalho quando o carro que dirigia perdeu o controle na estrada e chocou-se contra outro veículo em direção oposta. Como resultado da colisão, ela entrou em coma, sofreu fraturas múltiplas e ficou alguns dias internada na UTI do hospital para onde foi levada. As duas mulheres no outro carro sofreram ferimentos leves.

Em entrevista à equipe de reportagem do BV, Edineia relatou que o incidente ocorreu às 3 e meia da tarde e que ela não se recorda do ocorrido. Conforme o boletim médico do Westchester Medical Center, em Valhalla (NY), ela sofreu hemorragia, fraturas e deslocações no maxilar, costelas, coluna vertebral, pélvis e clavícula, contusões no pulmão direito e escoriações pelo corpo. Enquanto se recupera, a brasileira teve que reaprender a caminhar através de exercícios de fisioterapia.

Edineia vive sozinha há aproximadamente 2 anos e meio nos EUA e não tem condições físicas de trabalhar durante o período de recuperação física. Atualmente, ela está internada num abrigo/asilo em Yonkers (NY) e tem recebido a ajuda de amigos e membros da igreja católica em Mount Vernon. Os médicos a informaram que o período de recuperação durará entre 4 a 6 meses. Ela não tem parentes nos EUA e, em 25 de dezembro, completará 12 anos que ela perdeu um filho pré-adolescente, de 12 anos, de forma trágica no Brasil.

. Campanha beneficente:

Na manhã de sexta-feira (14), Edineia iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/e7tha-help-me-to-walk-again, cujo objetivo é angariar US$ 10 mil para que ela possa pagar o aluguel e as contas de casa durante a recuperação dela.

“Meu nome é Edineia, tenho 44 anos, sou natural de Poços de Caldas (MG), moro em Mount Vernon (NY) e limpo casas na região. Em 6 de novembro, quando eu retornava do trabalho, aproximadamente às 3 e meia da tarde, nas imediações de Westchester (NY), perdi o controle do meu carro, ele passou para a outra pista e chocou-se contra outro veículo que vinha na direção oposta. Felizmente, as ocupantes do outro carro sofreram ferimentos leves, mas eu entrei em coma, tive fraturas múltiplas, fiquei internada no CTI e sobrevivi por um milagre. Após passar vários dias na CTI do Westchester Medical Center, em Valhalla (NY), fui transferida para um abrigo em Yonkers (NY), onde estou me recuperando. Amigos e membros da igreja católica em Mount Vernon têm me ajudado naquilo que podem, mas eu preciso pagar o aluguel e as contas de casa durante o período da minha recuperação. Os médicos previram que possa demorar até 6 meses para eu retornar às atividades normais. Por isso, venho aqui pedir a ajuda de todos durante essa fase tão difícil na minha vida. Qualquer quantia será bem vinda. Agradeço antecipadamente o carinho de todos e desejo de coração que Deus os abençoe. Edineia”, postou Fonseca no GoFundMe.com.