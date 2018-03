Brasileira vence US$ 10 milhões em raspadinha em MA

Edneia Santiago comprou o bilhete milionário na Silva’s Brazilian Market, em Roslindale (MA)

Semana passada, Edneia Santiago, natural de Palmas (TO), moradora em Dorchester (MA), ganhou US$ 10 milhões na raspadinha “$ 10 Million Dollar Diamond Dazzler”. Ela adquiriu o bilhete na loja Silva’s Brazilian Market, em Roslindale (MA). O estabelecimento recebeu a quantia de US$ 50 mil como bônus pela venda do bilhete premiado da administração lotérica em Massachusetts.

Edneia é mãe de 3 filhos e optou por receber o prêmio em dinheiro, totalizando US$ 6.5 milhões, já descontados os impostos.

Ambos os prêmios da raspadinha de US$ 10 milhões pagos pela “$ 10 Million Diamond Dazzler”, cujos bilhetes custaram US$ 20 já foram recebidos. Ainda estão disponíveis na raspadinha 3 prêmios de US$ 1 milhão cada.

Sorrindo, a brasileira posou para a fotografia segurando o cheque no valor de US$ 6.5 milhões e uma cópia da raspadinha milionária.