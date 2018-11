Brasileiras são candidatas a cargos políticos na Flórida

A corretora Luciene Gomes e a advogada Renata Castro concorrem nas cidades de Pompano Beach e Margate

A menos de uma semana para as eleições intermediárias nos EUA, quando serão escolhidos governadores, senadores e deputados federais, duas brasileiras na região sul da Flórida disputarão vagas para vereador municipal (commissioner) nas cidades de Pompano Beach e Margate. A corretora de imóveis Luciene Gomes, de 53 anos, disputará no Pompano Beach City District 5 e a plataforma dela, entre outros temas, inclui auxiliar a comunidade a realizar o sonho da compra da casa própria.

“Tenho o orgulho de informar que decidi concorrer ao cargo em 2018. Vou concorrer à vaga no Distrito 5 do Comissário de Pompano Beach. Eu moro em Pompano Beach desde 2000 na Comunidade Gardens North. Devido à dificuldade e ao dinheiro requerido na campanha, também estou pedindo para você ajudar a financiar a campanha”, postou Luciene Gomes em sua página no GoFundMe.com.

Já a advogada de imigração Renata Castro, de 35 anos, concorre ao cargo de “commissioner Seat 3”, na cidade de Margate. Esta será a 2ª vez que ela disputa o cargo e a plataforma dela inclui o desenvolvimento econômico, infraestrutura, orçamento, entre outros temas.

No início de abril, Margareth Shepard, de 59 anos, natural de Goiânia (GO), tomou posse oficialmente do cargo de vereadora na cidade de Framingham (MA). A cerimônia ocorreu no Memorial Building e ela é a primeira brasileira a assumir tal posto nos EUA. Além disso, também tomaram posse os membros do Conselho Escolar e a nova Prefeita Yvonne Spicer.

Margareth é considerada uma das ativistas mais atuantes na comunidade brasileira na região da Nova Inglaterra; particularmente em Framingham. Ela mora nos Estados Unidos há 25 anos e conquistou 587 votos; desde 2008 é filiada ao Partido Democrata em Massachusetts.