Brasileiras são presas por prostituição na Itália

Pedro Paulo de Andrade Netto usava o cargo de presidente do Sindicato dos Artistas do Rio grande do Norte para aliciar mulheres

Usando o cargo de presidente do Sindicato dos Artistas do Rio grande do Norte, o advogado Pedro Paulo de Andrade Netto, de 57 anos, recrutava e enviava mulheres bonitas para fazerem “shows” na Itália. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), ele recebia 200 Euros por mulher, além de 5 a 20 Euros por dia de trabalho de cada uma delas na Europa. Entretanto, ao desembarcar no país, endividadas, elas eram transformadas em escravas sexuais e obrigadas a se prostituírem para pagar as dívidas. O esquema vitimou 33 brasileiras.

. Sexo em mesas:

Uma das vítimas, identificada como “Ana”, frequentou cursos de modelo, manequim, aulas de dança e teatro durante 8 meses na agência que pertencia ao advogado. Quando a jovem desembarcou na Itália, com um grupo de danças folclóricas e samba, percebeu que havia caído em um esquema. A boate Morgana sequer tinha quartos, então, os empregados estendiam cortinas em volta das mesas para os “clientes” manterem relações sexuais nas mesas e cadeiras com as mulheres, relatou a brasileira “Bruna”. Os funcionários alegavam que as cortinas eram para que os clientes pudessem manter “conversas privadas” com as dançarinas e cobravam 20 Euros por minuto. Um programa fora do local, conhecido como “serata” em italiano, custava entre 200 a 300 Euros. As mulheres tinham que pagar um “pedágio” aos aliciadores para saírem da boate com os clientes.

. Vítimas endividadas:

Kleber Martins de Araújo, promotor público do MFP, relatou que as mulheres sabiam que teriam uma dívida com os “agentes”, mas que somente eram informadas dos valores quando chegavam à Itália. Nos locais de trabalho, as mulheres eram obrigadas a pagar até pela comida.

Outra vítima, “Gabriela”, relatou que Pedro Paulo mentiu para ela ao dizer que a prostituição era proibida em casas de show na Itália, mas, logo ao chegar ao país, teve que dançar nua para um grupo de clientes. Como ela negou, foi “multada” em 45 Euros.

Segundo investigações, o advogado teria se associado a um italiano em 2005 para abastecer prostíbulos italianos com mulheres brasileiras. Tirando proveito do cargo de presidente do sindicado, ele convencia mulheres bonitas, muitas delas enfrentando dificuldades financeiras no Brasil, a tentar a vida na Europa. O advogado foi denunciado às autoridades em janeiro de 2016 depois de emitir 33 certificados falsos de bailarinas. Em 28 de junho de 2017, ele foi condenado a 7 anos e 7 meses de detenção pelo juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior, titular da 2ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. O réu foi acusado de tráfico internacional de seres humanos com o objetivo de exploração sexual. Ele responde ao processo em liberdade.