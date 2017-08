Brasileiro acusado de matar conterrâneo tem fiança de US$ 1 milhão

Jusselo Dias dos Reis teria esfaqueado Carlos Drummond no peito com uma faca de cozinha

Na terça-feira (8), o réu Jusselo Dias dos Reis, de 44 anos, morador em Milford (MA), acusado de matar a facadas Carlos Drummond em meados de julho, alegou inocência. Entretanto, o juiz da Corte Distrital de Milford determinou a fiança em US$ 1 milhão.

O réu é acusado de agressão física com agravantes, mas as autoridades informaram que o caso ainda estava sob investigação, portanto, mais acusações poderiam ser apresentadas. Nenhum juiz estava disponível, portanto, o caso foi ouvido pelo Juiz Thomas Carrigan.

O promotor público Joseph Simmons pediu ao magistrado para que fosse determinada uma fiança alta. Ele relatou que Reis enfrenta acusações relacionadas a um homicídio, teve que ser retornado a Massachusetts depois de fugir para New Jersey e possui uma ordem de prisão em aberto pela Corte Distrital de Framingham. Como o advogado de defesa Randall K. Power não apresentou objeções, o juiz determinou a fiança e agendou outra audiência para sexta-feira (11), para que o caso pudesse ser melhor avaliado.

Segundo o patrulheiro Robert Parr, testemunhas relataram que Reis teria esfaqueado Drummond no peito com uma faca de cozinha, na manhã de 16 de julho. A vítima era conhecida na comunidade pelo apelido de “Coxinha” e Jusselo como “Piquete”.

. Drogas, álcool e mulher:

O apartamento onde ocorreu o crime é conhecido pelos vizinhos pelas festas frequentes realizadas no local. Aproximadamente às 4 horas da madrugada, eles escutaram o barulho de discussão. Segundo alguns conhecidos da vítima, o desentendimento teria começado na festa portuguesa e se prolongado até o apartamento, onde ocorreu o assassinato. Os brasileiros se conheciam e frequentavam os mesmos ambientes, mas o suspeito havia se mudado para Framingham (MA) nos últimos meses. Durante a festa em Milford (MA), eles teriam se reencontrado e consumido bebidas alcóolicas e drogas. Uma mulher que Piquete conheceu e com quem planejava passar o resto da noite teria sido o estopim do crime. Especula-se que Coxinha tenha flertado com a mulher e ameaçado bater em Piquete, o que pode ter provocado a reação violenta. Drummond vivia nos Estados Unidos há 14 anos e deixou 2 filhos, um no Brasil e outro nos EUA.