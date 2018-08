Brasileiro acusado de molestar filho não tem direito à fiança

Hronne de Paulo foi preso na quinta-feira (16) por agentes do Departamento de Polícia de Medford (MA)

Na manhã de quinta-feira (16), agentes do Departamento de Polícia de Medford, Massachusetts, prenderam Hronne de Paulo, acusado de ter abusado física e sexualmente do próprio filho, de 7 anos. A ordem de prisão foi emitida pelo tribunal de Somerville, na quarta-feira (15). Enquanto aguarda a audiência preliminar, o brasileiro permanece detido e sem direito à fiança. As informações são do jornalista e bloguer Jehozadak Pereira (MundoYes.com).

A mãe do menino teria relatado que, após ter se separado de Hronne há muitos anos, em decorrência de maus tratos, percebeu que a criança sofria abusos físicos e sexuais durante os dias em que passava com o pai. Em abril desse ano, a suspeita ficou mais forte quando ela foi chamada à escola e informada que o filho relatou a professora os abusos que teria sofrido das mãos de quem deveria justamente protege-lo. Os ataques teriam ocorrido durante as visitas frequentes determinadas pelo Departamento de Justiça. A polícia foi acionada e o órgão equivalente ao Juizado de Menores nos EUA (DCF) suspendeu tais visitas durante o período de 2 meses até que as investigações fossem concluídas.

O exame de corpo de delito revelou que o menino apresentava hematomas e feridas em várias partes do corpo. Com o andamento das investigações, a acusação de agressão física contra Hronne foi cancelada, entretanto, a acusação de abuso sexual foi aceita e levada adiante. O juiz do Tribunal Distrital de Somerville ouviu a criança, que relatou os abusos sofridos, e, em consequência disso, foi emitida a ordem de prisão contra Paulo.

A mãe do menino relatou que durante vários anos foi vítima de violência doméstica por parte do marido, provocando a separação do casal. Entretanto, mesmo divorciados, Hronne teria continuado com as ofensas, parando somente quando o caso foi levado ao conhecimento das autoridades.

Após uma audiência semana passada, um juiz passou a guarda total da criança para a mãe e emitiu uma ordem de distância (Restraining Order), com validade de 1 ano, a favor do menino contra o pai. A mãe foi recomendada pelo DCF a solicitar na justiça a guarda unilateral e definitiva do filho.

. Tipos de violência:

. Violência emocional: qualquer comportamento do(a) companheiro(a) que visa fazer o outro sentir medo ou inútil. Usualmente, inclui comportamentos como: ameaçar os filhos; magoar os animais de estimação; humilhar o outro na presença de amigos, familiares ou em público, entre outros.

. Violência social: qualquer comportamento que intenta controlar a vida social do(a) companheiro(a), através de, por exemplo, impedir que este(a) visite familiares ou amigos, cortar o telefone ou controlar as chamadas e as contas telefónicas, trancar o outro em casa.

. Violência física: qualquer forma de violência física que um agressor(a) inflige ao companheiro(a). Pode traduzir-se em comportamentos como: esmurrar, pontapear, estrangular, queimar, induzir ou impedir que o(a) companheiro(a) obtenha medicação ou tratamentos.

. Violência sexual: qualquer comportamento em que o(a) companheiro(a) força o outro a protagonizar atos sexuais que não deseja. Alguns exemplos: pressionar ou forçar o companheiro para ter relações sexuais quando este não quer; pressionar, forçar ou tentar que o(a) companheiro(a) mantenha relações sexuais desprotegidas; forçar o outro a ter relações com outras pessoas.

. Violência financeira: qualquer comportamento que intente controlar o dinheiro do(a) companheiro(a) sem que este o deseje. Alguns destes comportamentos podem ser: controlar o ordenado do outro; recusar dar dinheiro ao outro ou forçá-lo a justificar qualquer gasto; ameaçar retirar o apoio financeiro como forma de controlo.

. Perseguição: qualquer comportamento que visa intimidar ou atemorizar o outro. Por exemplo: seguir o(a) companheiro(a) para o seu local de trabalho ou quando este(a) sai sozinho(a); controlar constantemente os movimentos do outro, quer esteja ou não em casa.

. O ciclo da violência doméstica:

A violência doméstica funciona como um sistema circular, o chamado “Ciclo da Violência Doméstica”, que apresenta, no geral, três fases:

Aumento de tensão:as tensões acumuladas no quotidiano, as injúrias e as ameaças feitas pelo agressor, criam, na vítima, uma sensação de perigo eminente. Ataque violento:o agressor maltrata física e psicologicamente a vítima; estes maus-tratos tendem a escalar na sua frequência e intensidade. Lua-de-mel:o agressor envolve agora a vítima de carinho e atenções, desculpando-se pelas agressões e prometendo mudar (nunca mais voltará a exercer violência).

Este ciclo caracteriza-se pela sua continuidade no tempo, isto é, pela sua repetição sucessiva ao longo de meses ou anos, podendo ser cada vez menores as fases da tensão e de apaziguamento e cada vez mais intensa a fase do ataque violento. Usualmente, este padrão de interação termina onde antes começou. Em situações limite, o culminar destes episódios poderá ser o homicídio.