Brasileiro acusado de pedofilia será julgado em Massachusetts

Adalberto H. de Freitas é considerado fugitivo da justiça brasileira por ter abusado sexualmente de crianças em Minas Gerais

Detido desde fevereiro de 2018, o réu Adalberto Henriques de Freitas, acusado de ter abusado sexualmente de crianças na creche clandestina mantida pela esposa dele, Cileida de Freitas, em Quincy (MA), finalmente vai a julgamento. O brasileiro será julgado em 14 de julho na Corte Superior de Dedham. Os abusos teriam ocorrido quando a esposa dele o deixava sozinho em casa com as crianças para fazer compras.

Além de estar em julgamento nos EUA, Adalberto é foragido da justiça de Minas Gerais, onde foi acusado de abusar sexualmente de meninas. A prisão dele em Massachusetts pelas mesmas acusações causou comoção na comunidade brasileira no estado.

Em 26 abril, haverá uma reunião entre os advogados de Adalberto e as famílias das crianças que teriam sido abusadas buscando um acordo. Um dos objetivos do encontro é tentar convencer o acusado a se declarar culpado. Entretanto, uma das famílias cuja criança foi abusada sexualmente, acha difícil que isto aconteça. Os advogados que representam o réu e as famílias das vítimas são providos pelo Estado e foram indicados pelo juiz responsável pelo caso.

“Nas audiências, o Adalberto tem se mostrado arrogante e nega que tenha abusado das crianças. (Nós) entendemos que ele não vai admitir nada e ninguém quer que as crianças sejam novamente expostas a tantas lembranças e experiências más. Um bandido nunca vai reconhecer que é culpado. Nas audiências, ele diz que as acusações não procedem”, relatou o parente de uma das vítimas ao jornalista Jehozadak Pereira, do blog MundoYes.com.

Adalberto enfrenta aproximadamente 21 acusações relacionadas a abusos sexuais contra menores de idade, somente nos EUA, sendo levado em consideração o tempo em que ele já está preso. Os familiares das crianças abusadas não perdem a esperança de que o brasileiro pague pelos crimes que teria cometido nos EUA.

“Espero que ele pague aqui assumindo ou não a culpa, porque se ele for mandado para o Brasil não ficará preso e é capaz de com a cara de pau que ele tem, que continue abusando de mais crianças. Ele tem que ser julgado aqui e pagar aqui”, concluiu.