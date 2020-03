Brasileiro é acusado de invadir casa e agredir criança em NY

O paraense Nivaldo P. Oliveira, de 40 anos, morador em Clifton Park (NY), foi localizado e detido pela polícia em 12 de fevereiro

Na noite de 9 de fevereiro, Nivaldo P. Oliveira, de 40 anos, natural de Rio Maria (PA), morador em Clifton Park (NY), invadiu a residência da ex-esposa em Halfmoon (NY) e desconectou as câmeras de segurança, enquanto ela se escondia no banheiro com uma criança, informaram as autoridades locais. Na ocasião, ele entrou no imóvel, escondeu-se sob um sofá, sem dar explicações, a vítima correu para o andar de cima e acionou o serviço de emergência (911). O caso foi publicado no jornal The Daily Gazette.

O brasileiro foi localizado e detido pela polícia em 12 de fevereiro.

Apenas oito dias antes do incidente de 9 de fevereiro, Oliveira foi acusado de invasão de propriedade e de pôr em risco o bem-estar de uma criança, num caso similar, conforme as acusações apresentadas no tribunal. No incidente, ocorrido em 1 de fevereiro, Nivaldo é acusado de ter entrado na residência sem permissão, permanecido no local e recebido ordens para sair diversas vezes. Além disso, ele é acusado de ter prendido o braço de uma criança na porta de um armário quando tentava impedir que uma mulher saísse do local. Ele está agendado para comparecer à Corte ainda nessa semana.

Após a prisão de Nivaldo, outros brasileiros o denunciaram através das redes sociais. Muitos alegam que foram roubados ou lesados pelo suspeito. O paraense Flávio Bernardino de Souza afirmou que Nivaldo lhe devia dinheiro e que, após uma negociação, o acusado “fugiu sem dar mais notícias”.

Souza relatou que Nivaldo teria comprado vários veículos e motocicletas em Rio Maria (PA), pagando com cheques sem fundo. “Ele fugiu, deixando um prejuízo de quase R$ 1 milhão de reais na cidade de Rio Maria, no Pará”, disse Flávio.

Também conhecido pelas alcunhas de “Pratinha” ou “Gabriel do Forró”, Nivaldo também teria várias passagens pela polícia em Minas Gerais. As denúncias foram confirmadas por outras pessoas que o conhecem.