Brasileiro é acusado de matar esposa a facadas na Califórnia

Juliana Sewruk Trizi Arrais, de 35 anos, foi esfaqueada fatalmente na véspera de Natal, em San Diego (CA)

Na noite de sábado (24), a brasileira Juliana Sewruk Trizi Arrais, de 35 anos, foi fatalmente esfaqueada no interior de sua residência em San José (CA). O esposo da vítima, Marco Lobato Arrais, de 38 anos, é acusado de matar a facadas a gerente financeira da Apple. Ele acionou o serviço de emergência (911) em pânico para informar que havia esfaqueado a si mesmo, disseram as autoridades.

Juliana foi levada às pressas ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. Marcos foi preso no local do crime sob a acusação de homicídio. O suspeito está detido sem direito à fiança na Penitenciária Principal do Condado de Santa Clara, publicou o jornal Mercury News.

Os policiais encontraram Juliana no interior de um conjunto de casas duplex na North 10th Street, na véspera de Natal. A vítima apresentava pelo menos um ferimento feito com objeto cortante. As autoridades não detalharam os motivos do crime, mas o consideram violência doméstica.

Marco foi preso no início do ano passado por forçar sua esposa a fazer sexo, publicou o Mercury News, citando um boletim de ocorrências policiais (BO). Ele estava quase na etapa final de um programa de tratamento de 16 semanas determinado pela Corte quando a esposa morreu. Em fevereiro, Marco teria exigido sexo oral da esposa e, quando ela recusou, ele a imobilizou fisicamente, conforme o BO. Juliana trancou-se no banheiro, mas ele forçou a porta, relatam documentos. Os brasileiros estavam casados há 5 anos.

Marco assumiu a culpa com relação às acusações de aprisionamento e vandalismo. Ele alegou às autoridades que era esquizofrênico, segundo o BO. Juliana aparentava estar focalizada em fazer com que o esposo se submetesse a tratamento.

“Ela não queria que o suspeito fosse preso. Ela queria que ele recebesse ajuda psiquiátrica”, escreveram as autoridades no relatório.

Juliana, segundo seus perfis no Facebook e LinkedIn, conquistou o MBA na Kellogg School of Management na Northwestern University em Evanston, Illinois. Anteriormente, ela trabalhou em investimentos bancários e entrou para a Apple em 2012, onde foi promovida a analista financeira sênior para o mercado de varejo. Posteriormente, ela atuou como gerente no mercado financeiro de varejo e gerente financeira de operações nas lojas, em maio de 2016. Juliana graduou-se em Administração de Empresas na Universidade de São Paulo (USP). Ela falava português, inglês e espanhol. Em sua página no Facebook, foram postadas várias fotografias dela e seu cão de estimação.