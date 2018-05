Brasileiro é acusado de matar namorada a facadas em CT

Mateus Nascimento da Costa, de 20 anos, confessou à polícia ter esfaqueado fatalmente Alyssa Guerrero, de 21 anos

Na noite de quarta-feira (2), Mateus Nascimento da Costa, de 20 anos, dirigiu até o Departamento de Polícia de Waterbudy, Connecticut, e admitiu ter golpeado a namorada com uma faca. Ele foi detido no local acusado três vezes de desobedecer uma ordem de proteção. As autoridades informaram a instauração de uma investigação e novas acusações serão apresentadas. As informações são do Record Journal e do canal de TV Eyewitness News 3.

Na noite do crime, aproximadamente às 11:00 pm, policiais foram chamados ao 63 S. 3rd St.. Um homem que esperava do lado de fora informou aos detetives que havia no interior da casa uma mulher que ele achava ter sido esfaqueada pelo namorado dela, segundo o Sargento Darrin McKay, porta-voz da polícia.

Os agentes encontraram Alyssa Guerrero, de 21 anos, moradora em Meriden (CT), com uma ferida no peito, segundo o mandado de prisão de Mateus. Ela faleceu depois de ser levada ao hospital local. Os mesmos agentes foram informados que o suspeito dirigiu até Waterbury e entregou-se às autoridades. Ele “confessou ter golpeado e matado Guerreiro um uma faca de churrasco”, segundo o interrogatório gravado pela polícia, detalha a ordem de prisão. As autoridades em Meriden prenderam o brasileiro por ele ter violado várias ordens de proteção, as quais citavam Alyssa como a protegida. Duas dessas ordens impediam que Costa tivesse qualquer tipo de contato com a vítima. Elas foram emitidas em 23 de janeiro, 14 e 26 de março.

A polícia detalhou que Mateus é residente em Danbury, entretanto, documentos na Corte listam o endereço dele como South 3rd Street. A vizinha do 2º andar, Ivelisse Cousins, disse que viu a jovem passar uma das duas vezes. Ela estava em casa na noite de quarta-feira (2) quando a vítima bateu à porta dela pedindo ajuda. Cousins detalhou que Guerrero estava coberta de sangue e, então, o marido dela tentou estancar o sangramento.

“Eu me sinto mal porque a vi sentindo falta de ar”, disse Ivelisse na manhã de quinta-feira (3) do lado de fora da casa.

Claude Blouin, que era o patrão de Alyssa na Floyd Manufacturing, em Cromwell (CT), esteve no local do crime também na quinta-feira. Ele detalhou que trabalhou com Alyssa durante 6 meses e todos na loja a “adotaram” e tentaram ajuda-la. Os colegas de trabalho dela tentaram ajudar a conseguir mobília e um apartamento. “Ela realmente queria ir para escola”, relatou o ex-patrão. “Ela idolatrava algumas das meninas mais novas que frequentam a faculdade. Nós íamos ajudá-la a ir para a faculdade”.

Ele detalhou que o aniversário da vítima foi semana passada e eles organizaram uma festa para ela na loja. Os colegas de trabalho se ofereceram para transportá-la depois que o carro dela se envolveu recentemente num acidente. Blouin disse que a mãe de Guerrero o telefonou na quinta-feira de manhã para dizer o que aconteceu. Ele acrescentou que Alyssa pegava carona na última semana com Costa para ir o trabalho, apesar de os colegas de trabalho terem se oferecido para leva-la.

Na quinta-feira (3), Mateus compareceu a Corte Superior de Meriden. Ele mora em Connecticut há 14 anos. O comissário encarregado de fianças frisou que o Departamento de Imigração (ICE) emitiu uma ordem de detenção em nome do brasileiro. Conforme o website do Departamento Judiciário Estadual, ele tem 5 casos pendentes de acusações que envolvem furto e violação de ordem de proteção. Em outubro do ano passado, o brasileiro e outra adolescente, Jazmine Mccabe, foram presos e acusados em Wilton (CT) de posse ilegal de drogas. Na ocasião, eles foram parados no trânsito e os policiais sentiram cheiro forte de maconha emanando do veículo.

O juiz responsável pelo caso determinou a fiança de Mateus em US$ 1 milhão e o caso foi transferido para a Corte Superior de New Haven para audiência na terça-feira (8). O promotor público adiantou que espera para breve a apresentação da acusação de homicídio.