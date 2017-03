Brasileiro é encontrado morto em Newark

O baiano Edison da Conceição foi visto pela última vez com vida pelos colegas na noite de quarta-feira (1)

Na manhã de sábado (4), colegas que compartilhavam a casa com Edison da Conceição, natural do interior da Bahia, morador na Milford Avenue, Zona Sul de Newark, o encontraram morto no interior do quarto em que dormia. O brasileiro, que tinha entre 40 e 45 anos, foi visto com vida pela última vez na noite de quarta-feira (1), depois que chegou do trabalho. Ele morava há 2 anos na residência e frequentava uma igreja evangélica na vizinhança.

Edison trabalhou na construção civil e há cerca de 1 mês na entrega e montagem de móveis e aparentava contentamento com a nova função. Segundo o também brasileiro Jerry Capita, ele deixou o colega de trabalho em Newark no fim do dia e, quando foi busca-lo na manhã seguinte em sua residência, Edison não apareceu. Jerry tentou pegar o amigo em casa na quinta (2) e sexta-feira (3) sem também obter sucesso, até que no sábado (4) a proprietária do imóvel, Rosângela da Silva, que está em viagem de trabalho na Flórida, autorizou que a porta do quarto em que Conceição dormia fosse arrombada por um dos moradores. Para surpresa, o colega, cujo nome não foi divulgado, encontrou Edison, aparentemente já morto há vários dias, deitado na cama.

“Achei estranho ele não retornar as minhas mensagens, pois sempre respondia”, disse Silva. “Ele era uma pessoa bastante responsável; cuidava da minha casa quando eu não estivesse lá, colocava o lixo para fora. Esse envolvimento (com drogas) devia ser algo novo porque ele nem fumava”.

Detetives enviados ao local encontraram próximos à cama e do corpo restos de material usado para o consumo de drogas (heroína), indicando a probabilidade de overdose, relatou Silva à equipe de reportagem do BV, na sexta-feira (10). As janelas do quarto estavam abertas, portanto, o frio intenso que durou toda a semana do incidente pode ter desacelerado o processo de decomposição do corpo. As autoridades concentram a investigação em descobrir que traficante teria fornecido os entorpecentes ao brasileiro.

As autoridades ainda não divulgaram oficialmente a causa da morte. Segundo amigos, Edison deixou a mãe e uma filha na Bahia e o Departamento de Polícia de Newark ficou encarregado de notifica-las da morte. Ele se comunicava com frequência com elas através do aplicativo Whatsapp. Os detetives que acompanham o caso confiscaram o aparelho celular do brasileiro, que contém informações e contatos pessoais.

Rosângela relatou que o ex-inquilino foi policial no Brasil e solicitou o pedido de asilo nos Estados Unidos. Recentemente, o Departamento de Imigração (ICE) havia estendido a permissão dele de permanência no país para mais 1 ano, fato que o deixou feliz.

Vários amigos ficaram surpresos e chocados com a morte repentina de Edison. “Ele era uma excelente pessoa, trabalhador e amigo de todos dentro de casa”, disse Rosângela, que ainda permanece na Flórida a trabalho.

Ainda não foi determinado se o corpo de Edison da Conceição será cremado e as cinzas enviadas ao Brasil ou se ele será sepultado nos Estados Unidos.