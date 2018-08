Brasileiro é morto a tiros em restaurante em Long Branch

Marco Antônio Moreira era natural de Patos de Minas e vivia há 17 anos nos EUA

Na terça-feira (21), Marco Antônio Moreira, de 45 anos, natural de Patos de Minas, foi morto a tiros no interior de um restaurante em Long Branch. Ele estudou no Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), vivia nos EUA há 17 anos e deixa 2 filhos no Brasil e uma filha, do segundo casamento, em New Jersey. Recentemente, a vítima alugou um quarto na casa em que morava para uma mulher e o irmão dela. O autor dos disparos, de nacionalidade portuguesa, era ex-namorado da moradora. As autoridades ainda investigam os detalhes do crime.

Várias pessoas nas redes sociais informaram ter visto muitos policiais na Broadway e uma delas detalhou que a via foi fechada entre as ruas Branchport e Morrell, onde estão localizados vários estabelecimentos comerciais, incluindo uma lavanderia e igreja.

Conforme o Ministério Público do Condado de Monmouth, Miguel Leal Câmara, de 40 anos, também morador em Long Branch, foi preso e acusado oficialmente, na manhã de quarta-feira (22), de homicídio, entre outras acusações. Na tarde do mesmo dia, ele compareceu ao Tribunal Superior para a audiência preliminar, conforme a página “Comunidade Brasileira de Long Branch” no Facebook.

O crime abalou a comunidade local e vários internautas postaram mensagens carinhosas e de despedida na página de Marco Antônio no Facebook.

“Marcão infelizmente você se foi muito cedo que nosso Deus lhe conceda um bom descanso. Meus sentimentos a todos os familiares”, postou Márcio Fidelis Cabral.

“Obrigada por sua amizade infelizmente Deus mudou seus caminhos, mas você foi campeão e vencedor. Que Deus lhe dê um bom lugar e que tudo de bom que você fez pelas pessoas seja retribuído a você aí em cima. obrigada#saudadesseraoeternas”, postou Thatyane Moreira.

“Marcão que saudades meu primo, que Deus ilumine seu caminho como um ajudante de todos nós aí ao lado dele”, postou Fernanda de Paula Rosa.

“Descanse em paz meu amigo”, postou Nildete Zago.

A família de Marco Antônio Moreira espera a liberação do corpo para traslado e sepultamento no Brasil.