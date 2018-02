Brasileiro é preso com 35 cartões de crédito falsos e maconha

Victor Andrade Carneiro Brito tentou comprar uma câmera digital GoPro no valor de US$ 428

Na terça-feira (6), policiais prenderam Victor Andrade Carneiro Brito, de 21 anos, morador no Condado de Broward, Flórida. Ele foi detido quando portava 35 cartões de crédito falsos e tentava usar um deles numa loja do Gardens Mall, segundo o boletim de ocorrências policiais (BO) de Palm Beach Gardens.

Ainda conforme o BO, Victor tentou ysar 3 cartões diferentes para comprar uma câmera digital GoPro, no valor de US$ 428, na loja Billabong. Quando ele tentou usar o terceiro cartão, ele percebeu que os seguranças se aproximavam dele e correu para fora do estabelecimento. O brasileiro saiu do Gardens Mall através da loja da Macy’s e correu na direção de uma caminhonete Ford F-150 no estacionamento. Um agente do Departamento de Polícia de Palm Beach Gardens o parou antes que pudesse entrar no veículo. Os policiais encontraram 13 cartões de crédito com nomes diferentes na carteira de Brito e 22 outros cartões no interior da caminhonete.

Além disso, os policiais encontraram um saco plástico pequeno contendo maconha, detalhou o BO.

Victor mora na cidade de Pompano Beach (FL) e alegou ter recebido os cartões de crédito e uma cédula de identidade falsos de um indivíduo, não identificado, no Condado de Broward. Ele também assumiu ter que planejava usar os cartões para realizar compras fraudulentas, informou a polícia.

Brito enfrenta várias acusações, incluindo o uso fraudulento de vários cartões de crédito, tráfico de cartões falsos e posse de maconha.

Duranta a audiência preliminar na Penitenciária do Condado de Palm Beach, na quarta-feira (7), o juiz determinou a fiança do réu em US$ 12 mil. Victor foi transferido para a custódia das autoridades federais.

. Outros brasileiros presos:

Uma investigação policial secreta sobre uma possível rede de traficantes de drogas em Butler Twp., Ohio, resultou na prisão de 4 brasileiros. Eles são acusados da posse de um equipamento sofisticado de clonagem de cartões de débito bancário (ATM) e mais de 400 cartões de crédito falsos, conforme a ação judicial apresentada na Corte Distrital de Dayton. As informações são do jornal Dayton Daily News.

Os réus Ricardo C. de Andrade, de 38 anos, Sandro L. Trancoso da Silva, de 40 anos, Diego M. da Costa, de 31 anos, e Leonardo W. Targino, de 19 anos foram presos na quinta-feira, 25 de janeiro, por agentes do Departamento de Polícia de Butler Twp e autuados na Penitenciária do Condado de Montgomery. Os quatro compareceram na segunda-feira, 29 de janeiro, perante a Juíza Sharon Ovington.

Em 18 de janeiro, os também brasileiros Felipe Trovo Pena, de 27 anos, e Antônio Pedro de Oliveira Neto, de 26 anos, foram acusados no Distrito Norte de Ohio de clonagem de cartões de crédito e posse de 250 cartões falsos e quase US$ 140 mil em dinheiro. No caso, os promotores públicos detalharam que ambos usaram outros nomes para alugar veículos. O Serviço secreto não informou se os casos estão relacionados.