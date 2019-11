Brasileiro é preso em batida do ICE em Nova York

Filipe Borges foi detido com outras 18 pessoas durante uma batida realizada por agentes de imigração

Em outubro desse ano, o brasileiro Filipe Borges foi detido com um grupo de 18 pessoas durante uma batida realizada por agentes do Departamento de Imigração (ICE) em Nova York. Em decorrência disso, Tati Vitisic, amiga do brasileiro, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/freefilipe, cujo objetivo é arrecadar US$ 10 mil que serão usados na contratação de um advogado de imigração que o defenda. Até a manhã de sábado (23), haviam sido angariados US$ 2.483.

“Em outubro de 2019, Filipe Borges foi detido com um grupo de pessoas em uma batida do ICE, que aconteceu em Upstate, NY, EUA. O Filipe é um jovem brasileiro, educado e trabalhador. Ele é atleta, ativo, corajoso, descontraído, amigo e cheio de sonhos. Ele é uma pessoa livre e precisa de ajuda urgente para ser solto. Por favor, ajude esse cara especial a ser livre de novo! Os familiares e amigos agradecem sua colaboração”, postou Tati no GoFundMe.com.

Ainda no GoFundMe.com, vários doadores deixaram mensagens de carinho e apoio a Filipe:

“Tirando dividir a catuaba, não tem nada nesse mundo que eu não faria por um amigo. Vai dar tudo certo, estou rezando por você. Maior advogado é Deus, estamos intercedendo por sua causa”, postou Cristiany Amaral.

“Pela Tati porque ela está passando por um momento difícil”, postou Alessandra Gallina.

“Eu também fui separado do meu parceiro devido ao status dele como imigrante. Eu me solidarizo com você”, postou Paullee Wheatley Rutner.

“Deus o abençoe nesse momento tão difícil”, postou Soraia Lima.

“Deus abençoe. Vai dar tudo certo”, Mauro Augusto.

“Temos que ser mais uns pelos outros; ajudar os nossos irmãos brasileiros”, postou Andressa Britto.

Além disso, foi iniciada outra campanha online no grupo “Brasileiros em New York (NY)”, no Facebook.

“Olá pessoal. Há quase um mês, a imigração prendeu Felipe Borges, uma pessoa muito próxima a mim, com um grupo de 18 pessoas em Upstate (NY). (Nós) estamos lutando, mas ainda estamos muito longe de arrecadar a quantia que precisamos para ajudar no processo dele, por isso, gostaria de pedir a ajuda de vocês! Organizei a rifa de um Speaker JBL, no valor de US$ 10. O sorteio será no sábado, 23 de novembro. Aceito pagamento por Venmo @Tatiana-Siqueira. Toda a renda será utilizada para ajudar nos custos do processo. Quem preferir, pode ajudar doando no https://www.gofundme.com/f/freefilipe. Obrigada a todos! Por favor, divulguem! Precisamos de muita força! Tati”, postou ela no Facebook.