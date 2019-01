Brasileiro é preso por invasão de residência à mão armada em MA

Thiago Oliveira é acusado de invadir armado o apartamento de um amigo e tentar atirar contra ele diversas vezes, mas a pistola travou

Na tarde de sábado (12), o Departamento de Polícia de Boston informou a prisão de Thiago Oliveira, de 28 anos, morador em Hyde Park (MA). Ele é acusado de invasão de residência à mão armada, agressão física com a intenção de matar, posse ilegal de arma de fogo e munição e violações de trânsito. As informações são do canal de TV local WCBV5 – ABC.

A polícia informou que respondeu ao chamado para verificar um veículo suspeito parado no meio da Neponset Avenue, quase esquina com a Loring Street, também em Hyde Park, aproximadamente às 3:20 da tarde. Ao chegarem, os policiais observaram o veículo estacionado no meio da rua e um indivíduo parado próximo a ele. O homem, posteriormente identificado como Oliveira, entrou rapidamente no carro e arrancou em alta velocidade. Os agentes compartilharam a descrição do veículo pelo rádio enquanto o seguiam.

Instantes depois, os policiais percebem que a porta de um apartamento na vizinhança havia sido arrombada. Os agentes conversaram com o morador do imóvel, que conhecia Thiago e relatou que o suspeito havia forçado a porta e o ameaçou com uma pistola preta e dourada. Os policiais detalharam que Oliveira tentou atirar na vítima diversas vezes durante o confronto, mas a arma travou.

Ainda no local, os agentes receberam uma segunda ligação informando que havia sido encontrada uma pistola, a qual supostamente teria sido jogada fora por Oliveira nas imediações da 1114 River St., ou seja, a menos de 1 milha (1.6 km) do local do incidente. Os agentes recolheram a arma e verificaram que se tratava de uma pistola Smith & Wesson SD40VE, calibre 0.4mm e carregada, que condizia com a descrição feita pela vítima.

Uma investigação posterior revelou que Oliveira estava em liberdade condicional e portava um bracelete localizador GPS. A polícia conseguiu rastreá-lo quando ele retornou a 42 Neponset St., poucas horas depois. Os agentes relataram que vários policiais chegaram ao local do incidente, incluindo membros do grupo SWAT do Departamento de Polícia de Boston. O brasileiro rendeu-se sem incidentes.

As autoridades informaram que Thiago comparecerá à audiência preliminar junto à Corte Distrital de West Roxbury, entretanto, não especificou a data.