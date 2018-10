Brasileiro é preso por suspeita de prática ilegal de medicina

Elias de Oliveira Campos foi detido por agentes do Departamento de Polícia de Deerfield Beach (FL), na quinta-feira (4)

Na quinta-feira (4), agentes do Departamento de Polícia de Deerfield Beach (FL) prenderam Elias de Oliveira Campos, de 41 anos, acusado de praticar profissão relacionada à área de saúde com licença suspensa, revogada ou sem licença. O juiz determinou a fiança em US$ 25 mil com a possibilidade de liberação depois do pagamento de 10%, o qual ele pagou para responder o processo em liberdade. As informações são do jornal Busted Newspaper.

Em abril desse ano, Elias inaugurou a Clínica Dr. Celulite, em Deerfield Beach (FL), que oferecia tratamentos de celulites à base de produtos naturais. A clínica ainda possuía serviços de depilação a laser, depilação a cera, botox, micro-pigmentação, tratamentos faciais, alongamentos de cílios e ainda conta com tratamentos de emagrecimento natural por “health coach”. Em junho, o local recebeu a visita de uma celebridade, o médico Robert Rey, também conhecido como “Dr. Hollywood”, especialista em cirurgia plástica.

Além do exercício ilegal da profissão, o brasileiro é acusado de calote. O jornal Gazeta News publicou as declarações feitas pela também brasileira Edmeia Cunha. Na publicação, ela alegou que teria entrado como sócia na empresa, mas que Campos não entrou com a outra parte do dinheiro. Cunha calcula que o prejuízo dela tenha sido de US$ 45 mil. Em janeiro desse ano, ela iniciou um processo judicial na tentativa de reaver a quantia investida. Juntando forças, ela uniu-se a outras pessoas que alegam também terem sido vítimas de Campos. Cunha e as outras vítimas teriam apresentado denúncias formais contra Elias junto ao Departamento de Saúde em Talahassee, capital da Flórida.

. Riscos à saúde:

A medicina tradicional ou alternativa pode implicar graves riscos se for administrada por pessoas sem qualificação adequada ou por automedicação, pois muitas plantas às quais se atribuem propriedades medicinais podem ter efeitos colaterais sozinhas ou combinadas com outras substâncias. A advertência foi feita em junho de 2004 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), preocupada pelo rápido aumento do consumo de produtos naturais, tanto em países ricos como pobres, sem que existam mecanismos de regulamento que protejam os consumidores.

Entre as práticas envolvidas estão os tratamentos com produtos à base de plantas, a medicina tradicional chinesa, incluída a acupuntura, a medicina tradicional indiana (ayurvedica), a osteopatia, a quiroprática, estética e a homeopatia. Calcula-se que 80% da população nos países em desenvolvimento recorrem à medicina tradicional por razões culturais ou pela falta de meios econômicos, enquanto nos países industrializados os remédios naturais são sinônimo de segurança. Longe de isso, a OMS registrou nos últimos anos 10 mil casos de efeitos colaterais no mundo, embora se considere que isto é só a ponta do iceberg em relação à real dimensão do problema.