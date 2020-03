Brasileiro é procurado por esfaquear 4 pessoas em Hudson (MA)

O mineiro Diony Dalton Cimini Freitas, de 26 anos, é acusado de agressão física e agressão com arma perigosa

O Departamento de Polícia de Hudson (MA) está procurando o imigrante Diony Dalton Cimini Freitas, de 26 anos, natural de Minas Gerais. Ele é acusado de ter esfaqueado 4 pessoas, na madrugada de sábado (7), no Old Schoolhouse Pub, na mesma cidade, informaram as autoridades locais.

O Departamento de Polícia de Hudson emitiu um mandado de prisão em nome do brasileiro, sob a acusação de agressão física e agressão com arma perigosa, causando graves lesões corporais. A polícia relatou que foi acionada pouco antes da meia-noite de sábado devido à uma briga no Old School House Pub, na 17 School St.

Após a chegada, os policiais encontraram 3 pessoas feridas por golpes de faca no interior do pub. Duas das vítimas foram esfaqueadas no abdômen, enquanto a outra foi esfaqueada no braço, segundo a polícia.

Uma quarta vítima foi encontrada do lado de fora do pub, apresentando um golpe na perna.

As autoridades informaram que todas as 4 vítimas foram transportadas para hospitais na região por ambulância. Os ferimentos são graves, mas não se acredita que sejam fatais.

Os investigadores determinaram que as 4 vítimas estavam no pub quando houve uma briga entre um grande grupo de indivíduos. Freitas é acusado de brandir uma faca durante a briga e golpear as quatro vítimas, segundo a polícia de Hudson.

As autoridades acreditam que Diony e as vítimas se conheciam, portanto, os ataques não foram atos aleatórios de violência. O chefe da polícia de Hudson, Richard DiPersio, disse que não há ameaça imediata à comunidade.

O Departamento de Polícia de Hudson está investigando o incidente. Segundo o noticiário Hoje em Dia, Freitas tem diversas passagens pela polícia de Minas Gerais, seu estado natal.