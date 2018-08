Brasileiro envolvido em acidente fatal tem fiança de US$ 3 mil

Renan da Silva, de 32 anos, é acusado de homicídio veicular, dirigir intoxicado, entre outras acusações

Em 18 de julho, o operário da construção civil Renan da Silva, de 32 anos, morador em Saugus (MA), foi oficialmente autuado num leito do Massachusetts General Hospital pelo envolvimento num acidente fatal ocorrido em Malden (MA), em 8 de julho. Ele foi acusado de homicídio veicular, dirigir intoxicado, causar ferimentos graves, dirigir de forma negligente, dirigir sem carteira de motorista, dirigir um veículo sem seguro e dirigir um automóvel com o registro suspenso. As informações são do site AdvocateNews.net.

Na ocasião, as autoridades policiais informaram que o nível de álcool no sangue de Silva era de 0.19 e um teste de urina revelou a presença de cocaína no metabolismo dele, citaram os promotores públicos.

O Juiz Benjamin Barnes determinou a fiança em US$ 3 mil, em dinheiro, ordenou que o brasileiro portasse um monitor GPS, ficasse em prisão domiciliar, fosse avaliado por especialistas por dependência química, não consumir álcool ou drogas, fosse submetido a exames surpresa, portasse um bafômetro, não dirigir veículos, entregar o passaporte e não entrar em contato com testemunhas ou as vítimas sobreviventes do acidente.

Em 8 de julho, aproximadamente às 11:47 da noite, as autoridades locais foram informadas sobre um acidente envolvendo 2 veículos na Lynn Street, em Malden. Ao chegarem ao local, as autoridades viram que 2 automóveis bateram de frente: Um Infinity FX35 ano 2009 e um Nissan Altima 2008. As investigações preliminares determinaram que o motorista do Infinity trafegava em alta velocidade no sentido norte, quando atravessou a pista e chocou-se de frente com o Nissan que transportava 2 pessoas no sentido sul. O motorista do Infinity permaneceu no local do acidente e foi transportado a um hospital local com ferimentos não graves. Já o passageiro do Altima, Jakeuderm Bernadin, de 23 anos, morador em Somerville (MA), morreu no local do acidente. O motorista do Altima, um homem de 27 anos, foi também levado ao hospital local e não corre risco de morte.

As acusações são consideradas alegações e o réu é considerado inocente até que seja provado o contrário no tribunal. A Promotoria Pública transferiu o caso para o promotor público distrital assistente, Nils Lundblad. A última audiência na Corte ocorreu na terça-feira (7).