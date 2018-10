Brasileiro esculpe estátua de 1º prefeito negro de Newark

O baiano Valmir Rocha esculpiu Kenneth Gibson, o líder municipal que cumpriu 4 mandatos na maior cidade de New Jersey

Na noite de sexta-feira (26), foi exibida ao público a estátua de Kenneth Gibson, o primeiro prefeito afro-americano de Newark. A cerimônia contou com a presença do prefeito atual, Ras Baraka, da Deputada Estadual Eliana Pintor Marins e outros dignitários locais. A obra foi esculpida nada menos que pelo artista plástico Valmir Francisco de Sousa Rocha, de 40 anos, natural de Salvador (BA).

Valmir Rocha, como é profissionalmente conhecido, descobriu seu dom de artista ainda na infância, ao mesmo tempo em que crescia e descobria o mundo a sua volta. Vindo de família humilde, porém digna, ele transpôs as pedreiras das dificuldades e se tornou um homem de bem e do bem. Antes dos 10 anos de idade, o menino franzino vendeu salada de frutas em dias de jogo no estádio da antiga Fonte Nova, hoje, Arena Fonte Nova; aos 13 anos, o ainda franzino, empurrou por meses um carrinho de cachorros-quentes subindo e descendo a ladeira da Barra para vender na calçada da Praia do Porto. Com 14 anos, entregou marmitas em escritório e lojas localizadas nos bairros de Cidade Alta e Baixo de Salvador, vindo a se tornar funcionário de loja de materiais esportivos no mesmo prédio. Já com 18 anos, Rocha conquista seu primeiro emprego com registro em carteira, onde trabalharia por 4 anos e meio como Guarda-Acerto, cargo terceirizado a FGM-Prefeitura Municipal de Salvador, período em que nasceria seu primogênito.

No período entre os 14 e 23 anos, Valmir conciliou sua pratica artística com atividades funcionais, fazendo arte somente aos finais de semana, pois também estudava no período da noite, de segunda a sexta-feira. Assim, ele foi dando corpo e forma ao artista autodidata que se consolidava a cada dia. Há 17 anos, Valmir optou por ter sua arte como meio de vida e fonte de renda. Dedicação esta, que o possibilitou expandir seu horizonte de artista, espalhando seus trabalhos por estados além Bahia, tais como, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Brasília (DF). Ele fez sua primeira exposição (Deuses Africanos, um olhar diferente) em 2009 na Galeria Casa do Benin, em Salvador (Ba); que despertou o interesse do Shopping RioMar, Aracaju (Se), expondo ainda em 2009. A escultura de Kenneth Gibson, em Newark, marca de forma distinta a sua presença nos EUA. Futuramente, serão acrescentados à estátua uma Bíblia e um saxofone.

Gibson nasceu em 15 de maio de 1932, na cidade de Enterprise, Alabama, filho do casal Willie e Daisy Gibson. Em 1940, a família mudou-se para Newark, na época um grande polo industrial que competia com a vizinha Nova York. Ele frequentou a Monmouth Street School, Cleveland Júnior High School e formou-se com honras na Central High School. Kenneth matriculou-se à noite na Newark College of Engineering, mas foi convocado em 1956 e serviu no 65º Batalhão de Engenharia das Forças Armadas dos EUA até 1958. Ele deu continuação aos estudos após cumprir o serviço militar, concluiu o Bacharelado em Engenharia Industrial em 1962, no Newark College of Engineering. Em 1970, ele tornou-se o primeiro prefeito afro-americano de uma cidade na região nordeste dos EUA. Ele serviu 4 mandatos consecutivos como prefeito de Newark, de 1970 a 1986, focalizando no combate à criminalidade e melhoria da saúde pública, assim como equilibrar o orçamento municipal e prover mais representação em prol das minorias sociais nos cargos municipais. Durante a administração dele, Newark caiu do posto de 1ª cidade mais perigosa dos EUA para a 23ª posição.

Rocha considerou ser “um orgulho muito grande poder registrar uma personalidade tão importante e marcante na história de Newark”.

Já o Prefeito Ras Baraka agradeceu “a Deus ter um brasileiro esculpido uma homenagem tão importante à memória da Cidade de Newark”.