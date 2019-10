Brasileiro gradua-se com honras na Academia de Polícia em CT

Andrew Freitas é natural de Mantena (MG) e imigrou com a família aos EUA quando tinha apenas 3 anos de idade

Na sexta-feira (11), o Departamento de Polícia de West Hartford (CT) ganhou um agente brasileiro. Andrew Freitas, natural de Mantena (MG), cresceu em Central de Minas e se mudou para os Estados Unidos com apenas 3 anos de idade. A mãe, Solange Freitas, destaca que o filho desde pequeno sempre foi muito ativo e teve bom desempenho escolar.

“Ele formou-se em Criminal Justice pela universidade de Bridgewater, em Massachusetts, uma das melhores do país”, comentou. As informações são do jornal Brazilian Times.

O jovem também sempre gostou de estar envolvido em assuntos sobre leis, atividades policiais e tudo que engloba este mundo. Isso porque ele vem de uma família de policiais, tanto do lado da mãe quando do pai.

Durante quase 3 anos ele trabalhou como “policial especial” de Oak Bluffs, em Martha´s Vineyards (MA), antes de se mudar para o estado de Connecticut, onde encontrou mais oportunidade em sua área.

No dia 11, Freitas graduou-se como oficial de polícia em West Hartford (CT), através da Hartford Police Satellite Academy. Ele treinou durante 32 semanas na academia e ao final do curso e treinamento, recebeu o prêmio Chief Samuel J. Luciano, homenagem dada aos mais destacados alunos da academia. O brasileiro foi considerado o melhor de sua turma.

Após receber a homenagem, Andrew afirmou que está no trabalho por amor. “Não importa o dinheiro, nem qualquer outro benefício que a profissão me traga. Eu amo fazer o que faço e quero fazer bem para a comunidade”, disse ele à imprensa local.

Entretanto, Andrew não para por aí. A mãe diz que ele é uma pessoa muito reservada, mas que o sonho dele é chegar a ser xerife.

“Acredito que ele vai conseguir, porque é muito dedicado e sempre correu atrás dos seus objetivos”, concluiu.