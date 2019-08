Brasileiro morre após ser baleado no pescoço em MA

O mineiro Nélio Barbosa, de 34 anos, foi atingido duas vezes no pescoço e estava internado no Mass General Hospital

Na tarde de domingo (4), as autoridades confirmaram a morte de Nélio Barbosa, de 34 anos, natural de Central de Minas (MG). O brasileiro estava internado no Mass General Hospital desde sexta-feira (2), após ter sido baleado quando dirigia o Infinnity Coupe ao longo da Rota 1-A, nas proximidades do Club Lido, em Revere (MA). O crime aconteceu aproximadamente às 5:20 da tarde.

De acordo com as informações, Nélio era o mais jovem de uma família de 8 irmãos. Ele residia nos EUA há aproximadamente 15 anos. Marlene Barbosa, que estava visitando o irmão, relatou que a última vez que falou com ele foi um dia antes ao assassinato.

Barbosa se mudou recentemente para a cidade de Malden (MA), onde abriu uma oficina de envelopamento de veículos e estava feliz com o sucesso da empresa. Segundo amigos, ele estava muito animado com a possibilidade de patentear uma ideia que iria melhor os seus negócios. Ele morou em Long Island (NY), mas recentemente voltou a morar em Malden (MA). Anteriormente, ele trabalhou no restaurante B. Good.

O crime está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Revere, com o auxílio da polícia do estado. Os detetives analisam as pistas coletadas através de testemunhos e imagens feitas por câmeras instaladas nas imediações.

O autor do disparo estava em outro veículo que ficou paralelo ao do brasileiro. Ainda segundo as informações, os dois tiros acertaram o pescoço de Nélio.

Quando ele se mudou para os EUA, em 2003, aos 19 anos, Barbosa estudou na High School de East Boston e, portanto, tornou-se fluente em inglês.

Marlene informou que, após o velório, o corpo será cremado e as cinzas enviadas ao Brasil. Ainda não foi confirmada a data em que acontecerá a cerimônia fúnebre.