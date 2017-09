Brasileiro morre em acidente de moto em Nova York

Junio Antônio Aridio foi atingido por um veículo na cidade de Scarsdale (NY)

Na noite de sexta-feira (22), o motociclista Junio Antônio Aridio, de 44 anos, morador em Mount Vernon (NY) morreu após se envolver em um acidente com carro. O trágico incidente ocorreu às 6:03 pm, na esquina da Post Road e Wayside Lane, na cidade de Scarsdale (NY), informou a polícia.

Aridio foi levado ao Westchester Medical Center, onde veio a falecer, detalharam as autoridades. O motorista do automóvel não sofreu ferimentos.

A Post Road, também conhecida como Rota 22, foi fechada entre a Sherbrooke Roade Crane Road pelo resto da noite enquanto agentes do Departamento de Polícia de Scarsdale e a Polícia do Condado investigavam. As autoridades não divulgaram informações adicionais sobre o acidente.

O velório de Junio Antônio Aridio acontece na sexta-feira (29), das 5:00 pm às 9:00 pm, na Yannantuono Burr Davis Sharpe Funeral Home, em Mount Vernon (NY).

. Campanha beneficente:

No sábado (23), a internauta Tayana Moraes Franco, também moradora em Mount Vernon, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/junio-aridios-memorial-service, cujo o objetivo é angariar US$ 10 mil para as despesas com velório e traslado do corpo de Junio Antônio Aridio para sepultamento no Brasil. Até a tarde de sexta-feira (29), haviam sido arrecadados US$ 8.905.

“Isso nunca acontecerá…Até que acontece contigo’. Consciência aos motociclistas. Ele foi e será sempre um grande pai para as filhas dele e um marido amoroso. Ele era um amigo dedicado para todos que o conheceram. Ele fazia o impossível para ajudar os necessitados. Em 22/09/2017, ele estava retornando para casa de Vahalla quando uma mulher dirigindo um carro atingiu a motocicleta dele causando o acidente fatal. Após vários testes, foi determinado que ela não estava intoxicada. Por favor, fique alerta, preste atenção quando estiver atrás do volante, por você e pelos outros. Não somente uma família foi acordada por notícias más, familiares e amigos sofrem a tragédia desse homem honesto que não tinha nada a ver com isso e simplesmente tentava chegar em casa para estar com a família. Você nunca pensa que será a última vez. Eu estou tentando aliviar a dificuldade enfrentada por nossa família e os filhos dele, de 12 e 21 anos. Eles organizarão o velório. Por favor, rezem por nós e ajudem com qualquer quantia que puderem. Nenhuma doação é pequena demais. Obrigado a todos. As minhas condolências à família Aridio. Eu amo vocês”, postou Tayana no GoFundMe.com.