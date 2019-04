Brasileiro pega 9 anos de prisão por tráfico de anfetamina

Evandro da Cruz Mendes foi condenado por ter transportado quase 12 quilos da droga a Kansas City (Mo.)

Na quarta-feira (10), a Procuradoria de Justiça de Missouri informou que Evandro da Cruz Mendes, de 55 anos, condenado por traficar várias vezes quantidades grandes de anfetamina para Kansas City (Mo.), foi sentenciado. O Juiz Federal Greg Kays determinou que o réu cumpra 9 anos e 7 meses de reclusão numa penitenciária federal sem direito à liberdade condicional.

Em 24 de outubro de 2018, Evandro assumiu a culpa com relação à acusação de posse ilegal de anfetamina com o objetivo de distribuição.

Conforme documentos apresentados no tribunal, Mendes desembarcou de um ônibus vindo de Dallas (TX) na rodoviária de Kansas City, em 3 de fevereiro de 2015. O brasileiro foi parado por detetives do Departamento de Polícias de Kansas City quando estava entrando num taxi. Quando os agentes o questionaram, Mendes demonstrou nervosismo, as mãos dele tremiam e respirava pesadamente. Os detetives, então, vasculharam a bagagem de mão dele e encontraram 2 contentores de plástico que continham o total de quase 2 quilos de anfetamina.

Ainda segundo documentos apresentados na Corte, Evandro viajou 6 vezes a Kansas City, transportando o total de quase 12 quilos de anfetamina.

O caso foi liderado pelo promotor público assistente, Bruce Clark e foi investigado pelo Departamento de Polícia de Kansas City.