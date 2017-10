Brasileiro pioneiro perde a luta contra o câncer em NY

Benito Romero foi fundador da Casa do Brasil em Nova York e criador da revista Link

Na tarde de segunda-feira (16), faleceu vítima de câncer Benito Romero, um dos pioneiros na comunidade brasileira em Nova York e fundador da Casa do Brasil em Nova York. Ao longo dos anos, o local abrigou inúmeros eventos comunitários e recebeu a visita de várias personalidades brasileiras, entre intelectuais, políticos e artistas. Além disso, ele participava com frequência dos eventos realizados na sede do Consulado Geral do Brasil em Nova York.

Segundo amigos, Benito teria imigrado aos Estados Unidos entre as décadas de 60 e 70 e trabalhava no ramo de vendas de passagens aéreas. Defensor ardente da cultura brasileira, ele era presença constante nos eventos locais e apoiava com frequência as manifestações culturais de artistas da comunidade. Além disso, ele foi criador da revista Link, embora a publicação não tivesse duração longa.

Recentemente, já com a saúde bastante debilitada, Romero visitou parentes no Brasil e retornou à Nova York.

Benito é o segundo brasileiro pioneiro falecido em Nova York em 2017. Em agosto, morreu o médico Jesus Cheda, de 87 anos, natural de Sorocaba (SP). Ele foi encontrado morto no apartamento em que morava sozinho em Nova York. Na ocasião, as causas e circunstâncias do falecimento não foram divulgadas pelas autoridades americanas.

O Dr. Cheda, como era conhecido entre os imigrantes brasileiros veteranos nos EUA, ingressou no curso de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ). Em meados da década de 50, ele graduou-se e especializou-se em Oncologia, mudando-se para Nova York onde concluiu a residência médica e abriu a sua própria clínica.

Além dos imigrantes brasileiros, o Dr. Cheda atendeu celebridades, como a atriz americana Sharon Stone e o correspondente internacional Paulo Francis. Ao longo da carreira, ele chegou a ocupar o cargo de diretor da Associação Médica de Nova York e da Associação Médica Americana. Ele fazia parte das primeiras levas de brasileiros que chegaram à Big Apple ainda na década de 50.

A morte de Benito Romero chocou amigos e parentes. Vários deles postaram mensagens de homenagem e carinho nas redes sociais.

“Você se foi Benito Romero, mas soube escrever uma linda história nas páginas desta vida e deixou muito sonhos a realizar, o que prova que sonhou até o ultimo momento de sua vida. A Casa do Brasil em New York será sempre a casa do Benito e uma porta aberta para quem desejar a continuação dos seus sonhos. Foi um homem integro e respeitado e deixa saudades com aqueles tiveram o prazer de conhecê-lo como eu. Que Deus o tenha no mais alto dos céus e conforte seus familiares!” Postou Vera Reis no Facebook, colunista social do BV.

“O nosso eterno amigo Benito Romero nos deixou hoje, dia 16/10/2017, às 15:30. Que Deus o tome em Seus braços querido Benito e fortaleça seus entes queridos e amigos deixados pra trás. Leve consigo o meu respeito, amizade, carinho e amor sincero! Suas estórias, insistência para eu ser a Presidente da Casa do Brasil, seus telefonemas diários deixarão saudades! Descanse em paz meu amigo!!!” Postou no Facebook a ativista comunitária Ester Sanches Naek.