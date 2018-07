Brasileiro pode pegar 20 anos de prisão por transtorno em voo

Guilherme Alves de Melo ficou agitado no voo entre o Canadá e Chicago (Ill.)

Um brasileiro foi acusado em um tribunal federal de intimidar a tripulação de um avião, fazendo com que o voo fosse redirecionado para o aeroporto de Iowa, ao invés de completar a rota do Canadá para Chicago (Ill.). A acusação é o resultado de uma investigação realizada pelo Departamento de Imigração (ICE) e do Setor de Investigações (HSI) do Departamento de Segurança Nacional (DHS).

O passageiro Guilherme Alves de Melo, de 33 anos, é acusado de intimidar um membro da tripulação e interferir na capacidade dele de desempenhar as suas funções, em violação da lei federal. A acusação está contida numa ação judicial federal registrada em 26 de junho de 2018, no Tribunal Distrital de Cedar Rapids.

A denúncia alega que, em 23 de junho, Alves era passageiro em um voo internacional com origem em Calgary, no Canadá, e com destino a Chicago, Illinois. Durante o voo, o brasileiro ficou agitado e, então, foi informado por um membro da tripulação que ele precisava se acalmar. Alves novamente demonstrou agitação e assustou os outros passageiros. Menos de um minuto depois, ele teria tido um “surto”, levando alguns passageiros a prendê-lo com os zíperes fornecidos pela tripulação de voo. Como resultado do incidente, o voo foi desviado para o Aeroporto de Iowa, em Cedar Rapids, quando se preparava para a descida final em Chicago.

Depois que a aeronave pousou, a polícia de Cedar Rapids removeu Alves do avião. No entanto, Alves ficou agitado e disse xingamentos em direção aos outros passageiros e funcionários no aeroporto. O brasileiro foi acusado pela polícia local de conduta desordeira por essas ações. Em 24 de junho, ele assumiu a culpa por conduta desordeira e pagou a multa de US$ 100 no Tribunal Distrital do Condado de Linn.

Se for condenado pela acusação federal, Alves poderá ser sentenciado à pena máxima de 20 anos de prisão, com multa de US$ 250 mil e cinco anos de liberdade condicional, após ser liberado.