Brasileiro que matou a filha pega prisão perpétua em MA

Walter da Silva estará elegível para solicitar a liberdade condicional após cumprir 25 anos da pena

Na sexta-feira (1), o réu Walter da Silva, de 47 anos, morador em Danbury (CT), foi sentenciado à prisão depois de assumir a culpa em ter matado a tiros a própria filha. Conforme o Promotor Público Thomas Quinn III, do Condado de Bristol, o brasileiro admitiu no tribunal ter atirado e matado Sabrina da Silva, de 19 anos, na cidade de New Bedford (MA), em julho de 2016. As informações são do canal de TV local 12-WPRI.

Os promotores públicos alegaram que Silva alvejou a filha porque estava aborrecido com o fato de que Sabrina estava envolvida romanticamente com um homem mais velho. “Isso é realmente quase inimaginável que ele matou a própria filha porque estava zangado por ela tê-lo desrespeitado”, disse Thomas, no em que foi lida a sentença.

Silva assumiu a acusação de homicídio em 2º grau como parte do acordo, ele será elegível para liberdade condicional após ter servido 25 anos da sentença. Além disso, ele assumiu a culpa por posse ilegal de arma de fogo e porta uma arma de fogo carregada, detalhou Quinn. Pelo porte ilegal de arma, ele foi condenado a 3 anos de detenção, a qual ele cumprirá antes de cumprir a prisão perpétua, e pela acusação pelo porte de arma carregada, o réu foi sentenciado a 2 anos de prisão, que serão cumpridos junto à prisão perpétua.

O crime bárbaro aconteceu às 10:10 da noite no estacionamento do conjunto residencial Verdean Gardens, na região sul do centro de New Bedford. O Promotor Público Bob DiGiantomaso disse ao Juiz William Sullivan que Silva confrontou a filha no estacionamento da 9 Bedford St., onde ela morava e retornava para casa depois de ter ido ao supermercado. Eles discutiram entre 1 e 1 minuto e meio, quando ele tentava leva-la e a vítima tentou se desvencilhar dele. Então, ele sacou uma pistola 9 mm carregada e a alvejou diversas vezes. Conforme documentos apresentados no tribunal, Sabrina foi atingida 9 vezes.

A jovem tinha medo do pai porque estava namorando um homem muito mais velho que ela e Walter não aprovava o relacionamento, detalhou DiGiantomaso. Além disso, Silva estava aborrecido porque a filha não o havia visitado em Connecticut no Dia dos Pais. O Promotor disse que o réu decidiu “em questão de segundos” matar o “próprio sangue dele porque se sentiu desrespeitado”.

Barbudo e usando óculos escuros, Silva parecia resignado enquanto ouvia o intérprete de português traduzir os procedimentos jurídicos. Ele confirmou com a cabeça quando o Juiz perguntou-lhe se as alegações dos promotores públicos com relação ao caso eram verdadeiras. “Eu acredito que tudo venha de Deus e tudo que eu estou recebendo vem de Deus”, disse o réu.

Silva foi deportado em 1999 e novamente em 2012, após ser condenado no Condado de Middlesex de agressão com agravantes e uso de arma e tentativa de homicídio com uma faca, quando tentou matar a ex-esposa, Lilian da Silva, mãe de Sabrina.

Kathleen Carrancho disse que a meia-irmã concluiu o Supletivo (GED) e cursava o Bristol County Community College (BCC) para se tornar uma intérprete. Ela era uma “mãe maravilhosa” e a filha de 4 anos de idade sempre pergunta quando Sabrina voltará para casa.

“Isso oferece à família (de Sabrina) algum tipo de conforto, conclusão”, acrescentou Quinn. “Não total. Trata-se de uma conclusão legal. Eles (familiares da vítima) não têm que se preocupar mais com qualquer procedimento no tribunal e ele (Walter), muito provavelmente, permanecerá na prisão o resto da vida dele”.

O Promotor detalhou que Silva havia reentrado clandestinamente nos EUA antes de assassinar a própria filha. Anteriormente, o brasileiro havia sido deportado depois de ter cumprido pena por tentar matar a esposa dele. Sabrina deixou uma filha, segundo Quinn, que agora está com 4 anos de idade.