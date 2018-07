Brasileiro sem carteira é acusado de homicídio em acidente fatal

Renan da Silva permaneceu no local do acidente e não sofreu ferimentos graves

Na terça-feira (17), Renan da Silva, de 32 anos, morador em Saugus, Massachusetts, foi formalmente acusado de ser o culpado na colisão fatal que matou um homem de 23 anos. O acidente envolvendo os 2 veículos ocorreu na noite de 8 de julho, na cidade de Malden (MA). O brasileiro, acusado de dirigir intoxicado (OUI), permanece internado no hospital e comparecerá à audiência assim que receber alta médica. O tribunal onde ocorrerá a audiência preliminar ainda não foi divulgado, pois dependerá das condições físicas de Silva.

As informações são da Procuradora Pública Marian T. Ryan, da Procuradoria Distrital do Condado de Middlesex

A colisão ocorreu às 11:47 da noite na Lynn Street, informou a Procuradoria do Distrito de Middlesex. A investigação preliminar revelou que a Infinity FX35 2009, dirigido por Renan, trafegava no sentido norte em alta velocidade quando cruzou uma faixa dupla, atingindo o Nissan Altima 2008 que seguia no sentido sul.

Silva permaneceu no local do acidente e não sofreu ferimentos graves. O passageiro do Altima, Jakeuderm Bernadin, de 23 anos, morador em Somerville (MA), morreu no local.

O motorista de 27 anos do Altima, cujo nome não foi divulgado, sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital próximo para atendimento.

Renan foi acusado de homicídio veicular, dirigir intoxicado (OUI) causando graves lesões corporais, dirigir intoxicado, dirigir com negligência, dirigir sem carteira de motorista, dirigir veículo sem seguro e dirigir com registro revogado.

A Polícia Estadual, o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Middlesex e a Polícia de Malden continuam a investigação sobre a colisão.