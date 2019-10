Brasileiro tem morte súbita na Carolina do Sul

O velório e sepultamento do mineiro Wanderson da Silva, de 37 anos, acontecerão nos EUA

A morte inesperada de Wanderson da Silva, de 37 anos, natural de Ipaba (MG), morador em Myrtle Beach (SC), chocou familiares e amigos. O brasileiro trabalhava na construção civil e deixou 3 filhas menores de idade. A causa do falecimento não foi divulgada.

Em decorrência disso, a internauta Roxanne Willis, moradora em Conway (SC), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/tfvk8y-our-daddy039s-funeral, cujo objetivo é angariar US$ 13.500 para as despesas com velório e sepultamento nos EUA. A à tarde de segunda-feira (14), haviam sido arrecadados US$ 2.820.

“Nesta vida, nunca sabemos o que um dia pode trazer e, ontem, Wanderson, o pai das meninas, morreu inesperadamente. Nossas meninas estão arrasadas e estamos tentando conceder um funeral e enterro ao papai. Em conjunto com seus pais no Brasil, eles decidiram que é melhor para Wanderson e as meninas, tê-lo enterrado perto de suas filhas. Sendo esta uma morte inesperada, não houve economia para tal tragédia. Conversamos com o diretor do funeral e o local do enterro e estamos pedindo ajuda para levantar dinheiro. Por favor, ajude em qualquer quantia, pois qualquer quantia será apreciada!” Postou Willis no GoFundMe.com.

Vários internautas postaram no GoFundMe.com mensagens de carinho e pesar:

“O amanhã a Deus pertence”, postou Alexssandro Ferreira.

“Que Deus abençoe essas crianças; meus sentimentos”, postou Luciana Ribeiro.

“May God be with all the family in this terrible moment. RIP (Tradução: Que Deus esteja com toda a família nesse momento terrível. Descanse em paz). Guardo recordações poucas do tita, mais porém boas”, postou Jadilson de Souza Jr.

“Queria eu poder fazer muito mais, você foi responsável por me fazer feliz e não tem nada que possa pagar isso. Saudades eternas meu beiçudo”, postou Viviane Nascimento.

“Eu doei porque amanhã pode ser eu”, postou William Silva.

“Ninguém sabe o dia de amanhã”, postou Edgar Silva.

“Prayers (Tradução: Rezas)”, postou Jill Pereira.

“So sorry (Tradução: Sinto muito)”, postou David Schuck.