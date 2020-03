Brasileiro vence primárias democratas para deputado em MA

O paraibano Dan Sena disputará o cargo com o concorrente republicano na eleição especial que acontece na terça-feira (31)

Totalizando 999 votos, o paraibano Dan Sena venceu as primárias democratas para deputado estadual em Massachusetts. Ele já atua nos bastidores da política nos EUA há diversos anos e poderá se tornar o primeiro imigrante brasileiro a ocupar o cargo, caso vença o concorrente republicano na eleição especial que acontece na terça-feira (31).

Filho de mãe solteira, Sena imigrou para os EUA quando tinha 14 anos de idade e fixou residência em Acton (MA), onde estudou e se formou na UMASS-Amherst, concluindo o bacharelado em Ciências Políticas. A esposa dele, uma refugiada cambojana e os 2 filhos do casal vivem em West Acton Village (MA).

Ele reside no distrito há 20 anos e sua família conquistou o sonho americano. Em decorrência disso, o brasileiro sente vontade de devolver à sua comunidade tudo o que o país lhe proporcionou.

“Com a minha experiência de trabalho como funcionário público durante seis anos, como Diretor Distrital do Senador Jamie Eldridge, trago uma riqueza de conhecimentos para encontrar soluções práticas para os eleitores locais. Estou a correr para continuar a servir todos os eleitores deste distrito com maior capacidade sendo o vosso representante do Estado”, disse Dan.

O Senador Jamie Eldridge é um dos fortes apoiadores do brasileiro, assim como outros legisladores locais. Mais informações sobre o histórico e plataforma política de Sena podem ser obtidas através do tel.: (978) 201-0925 ou do site: www.DanSenaMA.com. Também é possível enviar e-mail para [email protected].

A página no Facebook do candidato democrata é: www.facebook.com/DanSenaForStateRep. Doações podem ser feitas através do ActBlue: https://secure.actblue.com/donate/committee-to-elect-dan-sena-1