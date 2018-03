Brasileiros estão entre os 17 indocumentados descobertos em caminhão

Patrulheiros descobriram os estrangeiros na carroceria de um caminhão baú no Setor de Laredo (TX)

No final de semana, agentes da Patrulha da Fronteira (BP) do Setor de Laredo, Texas, informaram o resgate de 17 imigrantes indocumentados que estavam trancados na carroceria de um caminhão baú. Conforme as autoridades locais, o incidente ocorreu em 23 de fevereiro no posto I-35 quando os agentes encontraram o veículo na pista de inspeção. As informações são do canal de TV local KGNS.

O motorista teve o status migratório verificado e, então, o veículo foi transferido para uma segunda inspeção. Quando os agentes vasculharam o caminhão, eles encontraram 17 imigrantes escondidos no interior da carroceria. Todos eles pareciam estar boas condições físicas e eram naturais do México e Brasil. O motorista foi preso imediatamente.

O chefe assistente do Setor de Laredo, Gabriel Acosta, disse que “essas organizações criminosas veem essas pessoas simplesmente como mercadoria, sem o menor interesse pela segurança deles. O descaso descarado pela vida humana não será tolerado. Nós continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros de segurança para impedir e desbaratar essas organizações e punir aqueles que são responsáveis”.

. Caso similar:

Em 26 de janeiro desse ano, um motorista americano foi preso depois de tentar traficar 76 imigrantes indocumentados, entre eles 13 crianças, escondidos na carroceria de um caminhão no Texas, informaram as autoridades. Os estrangeiros naturais do México, Honduras, El Salvador e Guatemala foram descobertos em “bom estado de saúde” na Rodovia 83, nas imediações de Laredo (TX), detalhou a Patrulha da Fronteira (CBP).

Antes de ser preso, o motorista, cuja identidade não foi divulgada, teve o status migratório verificado. A apreensão ocorreu próxima à fronteira com o México.

Na ocasião, o chefe assistente da CBP no Setor de Laredo, Gabriel Acosta, disse que “essas organizações criminosas veem esses indivíduos como meras mercadorias e sem preocupação com o bem-estar dele. O descaso evidente com a vida humana não será tolerado”.

“Nós continuaremos a trabalhar com as autoridades de segurança parceiras para impedir e desmantelar essas organizações e acionaremos judicialmente os responsáveis”, acrescentou Acosta.

O transporte clandestino de pessoas no interior de carrocerias de caminhões tornou-se uma prática perigosa na região em virtude da mudança radical de temperatura durante o dia e a noite. Em julho de 2017, 10 imigrantes indocumentados morreram de excesso de calor depois que foram trancados no interior de uma carroceria frigorífica sem ventilação. O trágico incidente ocorreu em San Antônio (TX) e foi manchete nacional. Na ocasião, os sistemas de ar-condicionado e ventilação da carroceria estavam quebrados deixando dezenas de sobreviventes com danos cerebrais severos e outros ferimentos.

O motorista, um americano morador na Flórida, havia abandonado o caminhão num estacionamento do Wal-Mart e alegou “não saber” que havia pessoas escondidas na carroceria. Os sobreviventes, entretanto, relataram que esmurraram as paredes da carroceria no desespero para saírem.