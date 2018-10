Brasileiros preparam-se para as eleições presidenciais no domingo (7)

A eleição presidencial de 2018 terá o maior número de candidatos desde a disputa de 1989

A crise econômica crônica no país e a escalada da violência, entre outras mazelas, têm motivado os imigrantes brasileiros a transferirem os títulos eleitorais para o exterior e, assim, participar do destino do país, no domingo (7). A eleição presidencial de 2018 terá o maior número de candidatos desde a disputa de 1989; a primeira desde a redemocratização do país.

Este ano, os candidatos são: Fernando Haddad, de 55 anos, que assume a cabeça da chapa no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado federal Jair Bolsonaro, de 63 anos, aparece em 1º lugar nas pesquisas de opinião nos cenários eleitorais sem Lula. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de 65 anos, assumiu a presidência do PSDB para tentar apaziguar o partido, que se dividiu entre ficar ou sair da base de apoio ao governo de Michel Temer (MDB). A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva lançou oficialmente sua candidatura pela Rede. A candidatura do ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes, de 60 anos, foi confirmada pelo PDT. O ex-tucano Álvaro Dias, de 73 anos, ganhou fama no Senado por ser um ferrenho crítico da gestão petista e integrante ativo de CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito). O ex-executivo do sistema financeiro João Amoêdo, de 55 anos, se afastou da presidência do partido que ele próprio ajudou a criar para ser lançado pré-candidato à Presidência. Em março, o PSOL anunciou o nome do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, de 36 anos, como candidato à Presidência. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de 72 anos, deixou o cargo no governo de Michel Temer e trocou o PSD por seu partido atual, o MDB. A ex-operária Vera Lúcia, de 50 anos, foi lançada como cabeça da chapa presidencial do PSTU. O Partido Pátria Livre oficializou a candidatura de João Goulart Filho à presidência no início de agosto. José Maria Eymael foi oficializado como o candidato presidencial pelo partido Democracia Cristã (DC), em São Paulo. Eleito deputado federal pelo PSOL, Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, conhecido como Cabo Daciolo, tem 42 anos e concorre à Presidência da República pela 1ª vez.

. Perguntas & respostas:

. Como posso saber se estou apto a votar em outubro e se meu título eleitoral foi transferido para Nova York?

Para consultar os dados do seu título e o local de votação (domicílio eleitoral), basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/titulo- de-eleitor). Na página do TSE, é possível verificar se o título se encontra regular ou cancelado, bem como se a transferência para Nova York está confirmada.

. Não sei o número do meu título de eleitor nem em qual seção eleitoral devo votar. O que devo fazer?

Saber com antecedência o número da seção vai evitar filas e agilizar o seu voto! É simples! É possível encontrar ambas as informações no site do Tribunal Superior Eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/titulo- de-eleitor). O eleitor pode realizar consulta pelo nome ou pelo número do título de eleitor. Os dados solicitados (nome completo do cidadão, data de nascimento e nome de sua mãe) devem ser preenchidos corretamente, da maneira como estão escritos no título de eleitor. Não deixe de baixar o aplicativo e-Título em seu smartphone! Com ele, você terá via digital do título de eleitor, o que permitirá o acesso rápido e fácil às informações sobre sua situação eleitoral e o seu local de votação!

. Quando será a eleição? Qual o horário?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 7 de outubro (domingo). O segundo turno, se houver, será no dia 28 de outubro (domingo). A votação ocorrerá de 8:00 am até 5:00 pm, horário local (de Nova York).

. As eleições serão realizadas no próprio endereço do Consulado?

Não. Para garantir conforto aos eleitores e celeridade aos procedimentos, as eleições em Nova York serão realizadas no Julia Richman Education Complex, 300 East 68th Street, New York, NY, 10065.

. Posso votar pelo correio ou on-line?

Não é possível votar pelo correio ou on-line. A votação será presencial, em Nova York, por meio de urna eletrônica, como ocorre no Brasil.

O Consulado realizará mutirão de votação ou itinerante para outras cidades que não Nova York (Mount Vernon, Newark, Philadelphia, Pittsburgh, etc.)?

Não. O eleitor brasileiro que tenha transferido seu título eleitoral para o Consulado-Geral em Nova York votará apenas no endereço indicado pelo Consulado, em Nova York: Julia Richman Education Complex, 300 East 68th Street, New York, NY, 10065.