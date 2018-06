Brasileiros presos estavam em perseguições que deixaram 5 mortos

Patrulheiros no Setor de Laredo (TX) perseguiram 3 carros que fugiam com imigrantes clandestinos, sendo que o 3º capotou na estrada

Agentes da Patrulha da Fronteira (CBP), no Setor de Laredo (TX), prenderam 8 imigrantes naturais de Bangladesh depois que eles cruzaram clandestinamente a divisa entre o México e os EUA. As prisões totalizam 322 pessoas oriundas do país asiático que foram detidas ao longo do ano fiscal de 2018. Além disso, os agentes detiveram 5 brasileiros depois de uma perseguição de carro.

No domingo (17), um veículo lotado de imigrantes indocumentados capotou, ejetando 12 pessoas e matando pelo menos 5 delas durante uma perseguição no sul do Texas, informou o Xerife Marion Boyd, do Condado de Dimmit. Quatro pessoas morreram no local do acidente, que ocorreu a 50 milhas (80 Km) da fronteira com o México, e a 5ª vítima faleceu num hospital em San Antônio (TX).

O incidente começou depois que um agente da Patrulha da Fronteira (CBP) em Carrizo Springs (TX) suspeitou da ocorrência de uma operação de tráfico humano depois que ele viu 3 veículos passarem por ele numa estrada na região rural, aproximadamente às 11 horas da manhã. O patrulheiro parou um veículo e passou através do rádio a descrição dos outros carros para outros agentes.

Um segundo agente parou o 2º veículo e diversas pessoas foram detidas, onde estavam os 5 brasileiros, entretanto, o 3º carro não parou, detalhou a CBP. Um patrulheiro perseguiu o carro até Big Wells, mas o veículo, que trafegava a 100 mph, perdeu o controle saiu da estrada, antes de capotar diversas vezes, parando no meio da rodovia, segundo Boyd.

O Setor de Laredo também verificou o aumento nas prisões de brasileiros que foram traficados aos EUA. No final de semana, patrulheiros do Setor de Laredo tentaram parar um Nissan Murano para inspeção na área sul da região. O motorista acelerou o carro e tentou fugir dos agentes, provocando uma perseguição curta. Ele abandonou o veículo e fugiu a pé; sendo detido por patrulheiros instantes depois. Os agentes prenderam os outros 5 ocupantes do carro e descobriram que eles eram brasileiros.

“O Setor de Laredo continua a vivenciar o aumento no número de traficantes de seres humanos que colocam essas pessoas em perigo ao tentar fugir quando se deparam com as autoridades de segurança”, disse Frank Izaguirre, supervisor de operações especiais do Setor de Laredo. “Isso demonstra o quanto consistentes e cruéis esses traficantes podem ser quando estão envolvidos em atividades criminosas”.