Brasileiros são presos após rapto da própria filha na Flórida

Daniel Campos e Gabriela Paz foram acusados de “rapto infantil” (Childsnatching, em inglês) do bebê recém-nascido

Os namorados Daniel Campos, de 38 anos, e Gabriela Paz, de 30 anos, moradores em Rhode Island, foram presos na Flórida depois que as autoridades os acusaram de sequestrar a própria filha recém-nascida. O bebê está sob a custódia do Departamento de Crianças, Jovens de Famílias (DCYF) de Rhode Island e os brasileiros também são acusados de infringir uma ordem judicial.

A polícia detalhou que Daniel e Grabriela enfrentam a acusação de “rapto infantil” (Childsnatching, em inglês).

O Departamento de Polícia de Rhode Island informou ao canal de TV local NBC News 10, durante uma coletiva de imprensa, que o casal de namorados vivia em Woonsocket (RI) quando a filha de 4 semanas de idade “foi removida da custódia deles e posta temporariamente aos cuidados de um membro da família”, em Pawtucket (RI), em 26 de fevereiro.

Previamente, o DCYF não teve envolvimento com a família até segunda-feira (26), quando as autoridades tiraram o bebê do casal e o colocou aos cuidados temporários de um parente dos brasileiros que reside em Pawtucket. A criança nasceu abaixo do peso ideal, estava hospitalizada e Campos tentou tirar a recém-nascida do soro e leva-la para casa sem a autorização médica. Na ocasião, Gabriela, que já tem um filho de 3 anos com Daniel, postou um vídeo dramático em sua página no Facebook no qual alegava que eles sofriam “perseguição” por parte do hospital e o casal chegou a conceder uma entrevista filmada ao jornal Brazilian Times.

“Conforme os termos de uma determinação judicial, o casal não poderia ter contato não supervisionado com a filha”, segundo um comunicado. “Entretanto, na noite de segunda-feira (26), eles teriam ido à casa desse parente e pegaram o bebê; alegando que ‘retornariam em breve’. O parente contatou o DCYF na tarde de terça-feira (27) e denunciou que o casal havia levado a criança e não retornado”.

As autoridades, então, emitiram um comunicado de alerta com relação ao sumiço da recém-nascida e notificou os departamentos de polícia onde o casal tem parentes e outras conexões. Dois dias depois, eles foram localizados em Jacksonville, Flórida.

“Através de gravações telefônicas, nós descobrimos que na realidade eles contataram um indivíduo no estado da Flórida, na tentativa de comprar um barco”, relatou o Capitão Gerald McKinney, da Polícia Estadual de Rhode Island ao canal NBC 10. “Quando eles (autoridades) interrogaram novamente a família temporária (foster) em Rhode Island, nós descobrimos que ele (Daniel) pensava em comprar um barco e deixar o país”.

O carro onde estava a família foi detectado seguindo ao sul do país através de Delaware e a polícia foi informada por autoridades locais que Campos e Paz estariam rumando a Flórida. Na noite de quarta-feira (28), um aparelho eletrônico chamado de “leitor de placas”, instalado numa viatura de polícia, detectou a placa do veículo no estacionamento do motel Knights Inn, em Jacksonville (FL). Os agentes prenderam a família na manhã de quinta-feira (1).

O comunicado também frisou que as autoridades na Flórida assumiram a custódia da criança, assim como o filho mais velho de 3 anos do casal. Foi detalhado que as crianças estavam bem fisicamente e que serão retornadas à custódia do DCYF.

Campos e Paz foram presos e acusados de serem foragidos da justiça e serão extraditados de volta a Rhode Island.