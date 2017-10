Brasileiros são presos entrando nos EUA em porta-mala de carro

Patrulheiros no Texas descobriram dois brasileiros escondidos no porta-malas de um veículo

Recentemente, agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) realizaram duas prisões, não relacionadas, de 2 adolescentes beneficiados pelo programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) quando tentavam atravessar clandestinamente estrangeiros indocumentados na fronteira do México com o Texas. Na quinta-feira (19), o CBP, que é subordinado ao Departamento de Segurança Nacional (DHS), divulgou um comunicado de imprensa detalhando a prisão de 2 Dreamers, jovens indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância, ambos naturais da Guatemala e México.

Na quarta-feira (4), os agentes prenderam um dos jovens tentando traficar dois estrangeiros. Os patrulheiros organizaram uma blitz na Interstate Highway 35 e interrogaram o motorista de um veículo. Os agentes perguntaram sobre o status migratório dele, entretanto, ele foi indicado para uma inspeção mais rigorosa depois que cães farejadores alertaram para a presença de pessoas ou drogas no interior do veículo.

Durante a busca, os patrulheiros descobriram 2 indivíduos escondidos no porta-malas do carro. Uma investigação mais detalhada revelou que ambos os indivíduos descobertos eram naturais do Brasil. O motorista, um adolescente natural da Guatemala, é beneficiário do DACA desde 2016. Todos os envolvidos foram autuados e encaminhados para o início do processo de deportação.

Três dias depois, no sábado (7), os patrulheiros prenderam outro adolescente no mesmo local onde havia sido realizada a blitz anterior, em Laredo (TX), que tentava entrar clandestinamente nos EUA com outro estrangeiro indocumentado. Os agentes encontraram o indivíduo escondido no porta-malas do veículo. A investigação revelou que ele era natural do México. O motorista do carro foi identificado como um jovem mexicano e também beneficiado pelo DACA.

Ambos os adolescentes foram postos em processo de deportação, pois as prisões dos dois violam os termos do DACA, segundo o CBP. Os indivíduos encontrados escondidos nos porta-malas dos veículos também entraram em processo de remoção dos EUA.

As prisões dos dois adolescentes ocorreram justamente quando o Congresso debate o que fazer com os aproximados 800 mil jovens indocumentados beneficiados pelo DACA, depois que Trump cancelou o programa em setembro. Na quarta-feira (18), o Presidente disse que seria “maravilhoso” resolver o dilema do DACA, dando a entender que ele precisará que os congressistas tenham que apoiar a construção de um muro ao longo da fronteira com o México em troca do apoio do programa aprovado na administração Obama.