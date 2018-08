Brasileiros tentam entrar nos EUA a bordo de ambulância falsa

Os patrulheiros rapidamente prenderam o motorista; um cidadão americano de 30 anos, e os 3 passageiros

Um indivíduo é acusado de fingir ser um paramédico e tentar contrabandear 3 pessoas através de um posto da Alfândega na fronteira dos EUA com o México. Na terça-feira (7), agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) viram um jipe SUV de cor branca quando um cão farejador alertou que havia algo suspeito com o veículo.

A primeira vista, o carro se parecia com qualquer ambulância do serviço de emergências trafegando pela estrada. Adesivos com os dizeres: “serviço de emergência da área rural”, “ligue para 911” foram postas na lataria do veículo e luzes de emergência no teto. Na porta, um emblema com os dizeres: “Voluntário de resgate de incêndio do Texas”. Entretanto, a ambulância não era utilizada por paramédicos.

Os agentes da CBP no posto de Falfurrias, que fica localizado cerca de 70 milhas (113 km) ao norte do Rio Grande Valley (TX), encaminharam o veículo para uma segunda área de inspeção, entretanto, o motorista pisou no acelerador, fazendo com que os agentes o perseguissem.

O veículo não foi muito longe quando ele parou e 3 passageiros saíram do interior e começaram a correr. Os agentes rapidamente prenderam o motorista; um cidadão americano de 30 anos, e os passageiros.

“Os passageiros foram identificados como brasileiros que tentavam entrar clandestinamente nos Estados Unidos”, segundo o comunicado emitido pela CBP.

“Atualmente, o caso está sob investigação e será encaminhado à justiça”, detalha o comunicado.

Esta não foi a primeira vez que “coiotes” (traficantes de seres humanos) tentam usar veículos falsos para transportar pessoas ou drogas. Em 2015, agentes da CBP um indivíduo que usou uma versão “clonada” de uma viatura do órgão e foram encontrados 12 imigrantes indocumentados escondidos no interior do veículo.