Brasileiros transformam ônibus escolar em “casa” e viajam pelos EUA

Os gaúchos Ismael e Greice e os filhos Kal-El, de 10 anos, Maria Flor, de 5 anos, e Ana Lua, de 2 anos, planejam viajar por todo o país

Há cerca de 2 meses na estrada, o casal gaúcho Ismael e Greice Reis, moradores em Delaware, é um exemplo de que não é preciso muito dinheiro para ser feliz e que os sonhos podem se tornar realidade. Eles vivem nos EUA há pouco mais de 2 anos e, antes de imigrarem, Ismael dava aulas de inglês e estudava Publicidade & Propaganda, enquanto Greice era aluna de Direito na PUC-RS. Eles têm 3 filhos: Kal-El, de 10 anos, Maria Flor, de 5 anos, e Ana Lua, de 2 anos, nascida nos EUA.

Após optarem por um estilo de vida mais simples, eles decidiram comprar um trailer e viajarem por todos os Estados Unidos e, especialmente, visitar os parques nacionais. No início, Ismael e Greice perceberam que um trailer seria grande demais e precisaria de um carro possante para puxá-lo. Depois de várias pesquisas, eles decidiram transformar um ônibus escolar antigo numa “casa móvel”. Eles compraram o veículo e o reformaram utilizando materiais recicláveis que eles compravam mais barato ou encontravam em diversos lugares. Uma vez pronto, eles deram início a aventura.

Na tarde de quinta-feira (2), Ismael e Greice conversaram, via telefone, com a equipe de reportagem do BV. Eles detalharam que um dos motivos pelo qual decidiram imigrar para os EUA é que a mãe de Greice e uma tia vivem em Delaware e outra tia mora em Utah. Uma vez aqui, eles resolveram pôr em prática a filosofia de que é possível ser feliz tendo uma vida mais simples. Ela relatou que, a princípio, a família demonstrou certa preocupação, mas que agora todos curtem e também apoiam a aventura.

Durante a viagem, o casal relatou que o ônibus quebrou 2 vezes e, nessas situações, eles puderam vivenciar a caridade e compaixão das pessoas. Certa vez, no estacionamento de uma loja de departamentos, a mangueira do ônibus enguiçou. Um mecânico apareceu, consertou a mangueira, deu US$ 20 e deixou as ferramentas, caso o problema ocorresse novamente. Na segunda vez, uma válvula deu defeito, então, o pastor de uma igreja pagou o hotel para a família enquanto o problema era resolvido e um membro da igreja, que não era mecânico, procurou na internet como consertar o defeito. Depois do problema resolvido, os brasileiros ainda ganharam de presente um gerador de eletricidade a combustível.

Para sustentar a família, Ismael tira fotografias de 360º graus de empresas e lojas e as promove no Google. O valor cobrado é acessível, pois eles não têm o objetivo de “acumular dinheiro” e sim viver de forma simples, mas confortável e feliz, explicou Greice. Além disso, ele realiza um projeto de teatro infantil nas ruas, pelas cidades por onde passam. Com relação aos estudos das crianças, especialmente o filho mais velho de 10 anos, todas estudam “em casa” (Home schooling, em inglês). Ela detalhou que o menino utiliza a internet para estudar diversos tópicos e que ele tem interesse por matemática.

Os brasileiros possuem um canal no YouTube (Família Reis), que já possui vários seguidores, uma conta no Instagram (@afamiliareis), além de uma página no Facebook (Família Reis). O próximo projeto será a montagem de um documentário sobre as viagens.

O objetivo da viagem é conhecer as regiões norte e sul dos EUA, indo até a Califórnia, posteriormente seguindo rumo à Flórida e subindo a Costa Leste até Delaware, onde eles se despedirão dos parentes e amigos. Após isso, eles retornarão às estradas e cruzarão a fronteira com o México com destino ao Brasil. Uma vez lá, o próximo passo será, se possível, enviar o ônibus à Europa e iniciar uma viagem pelo resto do mundo.