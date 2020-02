Brasiliense desaparece após avisar família que voltaria ao Brasil

Willian conversou a última vez com a mãe pela última vez no sábado (22)

Willian Matheus Barreto, de 24 anos, natural de Brasília (DF), que trabalhava como “Au Pair” (babá) em San Francisco (CA), é o segundo brasileiro a sumir nos EUA no mês de fevereiro. A mãe do jovem, a orientadora educacional Francisca Cláudia da Silva, de 44 anos, relatou que falou a última vez com o filho na madrugada de sábado (15). Na ocasião, ele informou-lhe que estava sendo perseguido e, portanto, deixaria os EUA e retornaria ao Brasil, mas, desde então, não contatou mais Francisca.

William entrou nos EUA em 2019 através de uma companhia que oferece serviços de “Au Pair” (babá) para famílias com crianças no país. Inicialmente, ele trabalhou em Boston (MA), entretanto, pediu transferência para San Francisco (CA).

Silva relatou ao jornal Estado de Minas que o filho trabalhava numa família há 5 semanas e tinha um relacionamento muito bom com os patrões. “Ele já trabalhou com crianças no Brasil, dando aulas, então, era o trabalho perfeito”, disse ela ao periódico mineiro.

Na quarta-feira (12), Barreto teria saído da casa dos patrões sem avisar a ninguém, carregando todos os seus pertences, informou a família americana à Francisca, acrescentando que, pouco antes de desaparecer, o jovem demonstrou comportamento atípico. Conforme relatos, ele ficava andando em círculo no quarto onde dormia e falava coisas sem sentido. A mãe do jovem acrescentou que ele já sofreu crises de ansiedade.

Durante conversa com a mãe, Willian teria dito-lhe que estava sendo perseguido e, portanto, retornaria ao Brasil. “Ele dizia que ia fugir. Na hora, fiquei sem reação, falei para ele procurar a empresa, o Consulado e a polícia, mas ele dizia que estava todo mundo atrás dele. No dia 13, ele afirmou que estava no aeroporto e que havia feito um acordo com a empresa para voltar ao Brasil, mas que a empresa precisava de 48 horas para emitir a passagem”, relatou Silva ao EM.

O jovem informou à Francisca que se hospedaria num hotel. Na madrugada de sexta-feira (14) para sábado (15), ele disse à mãe que “estava tudo bem” e brevemente retornaria ao Brasil, entretanto, parou de dar notícias.

A representante da Cultural Care Au Pair, Liliane Carvalho, informou à imprensa brasileira que Barreto chegou a contatar a companhia, mas a passagem não foi emitida em decorrência do desaparecimento dele. Ela acrescentou que a família que hospedava o brasileiro está dando todo o apoio e contatou a empresa logo assim que ele sumiu, inclusive oferecendo dinheiro para que o jovem se alimentasse enquanto estivesse no aeroporto.

Na segunda-feira (17), Barreto postou nas redes sociais que “os pais dele haviam sido mortos e que alguém teria armado uma emboscada para ele”, assustando seus familiares.

“Ele realmente está passando por uma confusão mental”, disse Silva.

. 2º brasileiro desaparecido na Califórnia:

Willian é o 2º brasileiro desaparecido na Califórnia no mês de fevereiro. Desde 29 de janeiro, Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, também de 24 anos, moradora em Los Angeles (CA), não entra em contato com os parentes. No sábado (22), agentes do 7º Batalhão da Polícia Militar de Cariacica (ES) prenderam Thiago Philipe Souza Bragança e Walderson Júnior da Silva, que confessaram o assassinato da brasileira. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Para a Polícia Federal, Thiago e Walderson mataram a jovem estrangulada com um fio elétrico, enrolaram o corpo num edredom e colocaram no porta-malas do carro dela. Vídeos também mostram que, após o homicídio, Thiago e Walderson zombaram da vítima e chegaram a gravar um vídeo mostrando o celular dela.

“Eu matei ela e ainda estou com o telefone da mulher, né”, disse um deles, no vídeo.

Após terem cometido o crime na Califórnia e filmado o corpo da vítima, Thiago e Walderson fugiram para o México e retornaram ao Espírito Santo, onde possuem parentes. Posteriormente, eles foram localizados pelas autoridades e confessado o homicídio. As autoridades nos EUA ainda procuram o corpo da brasileira e evitam divulgar detalhes durante a investigação.