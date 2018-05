Califórnia ignora Trump e avalia seguro de saúde para indocumentados

A proposta visa a expansão do programa Medicaid a todos os adultos no estado, independente do status migratório

A Califórnia está próxima de se tornar o primeiro estado nos EUA que oferecem cobertura integral de saúde aos adultos indocumentados, mesmo que a administração Trump intensifique o combate aos separar famílias detidas na fronteira. A proposta, que tem como base a decisão do Governador Jerry Brown, em 2015, de estender a cobertura de saúde à todas as crianças, independente do status migratório, é um dos exemplos mais desafiantes de estados democratas que desafiam a administração atual. Esses estados têm aprovado políticas que vão diretamente conterá àquelas lançadas por Donald Trump; não importando que seja imigração, mudanças climáticas, legalização da maconha ou serviços de saúde.

“A Califórnia nunca esperou pelo governo federal ou atmosfera política para assumir a liderança em inúmeros assuntos”, disse o Senador Ricardo Lara, autor do projeto de lei estadual que estende a cobertura do Medicaid para todos os adultos.

Entretanto, num período em que Trump já tenta energizar novamente os eleitores republicanos no estado, ele se encontrou com conservadores da Califórnia na Casa Branca, semana passada, para se prepararem contra a política das cidades santuários, a iniciativa pode ser arriscada. A princípio, será caro: O custo anual de expandir os benefícios do Medicaid para os imigrantes adultos e pobres poderá custar US$ 3 bilhões. Já outros se preocupam que a ampliação da cobertura do sistema de saúde poderá transformar a Califórnia num imã para os imigrantes indocumentados de outros estados.

“Isso daria uma relevância aos republicanos na Califórnia que eles nunca tiveram antes”, disse David McCuan, analista político e professor de Ciência Política na Sonoma State University. Ele sugeriu8 que tal proposta energizaria os eleitores republicanos, que totalizam 1 quarto do eleitorado, assim como os eleitores não afiliados com tendências conservadoras.

Qualquer oposição significativa poderia desacelerar a passagem do plano pela legislatura estadual, apesar do forte apoio dos democratas, provedores de serviços de saúde e ativistas defensores dos pobres. Brown, que está saindo do cargo no final de 2018 e ainda não demonstrou compromisso com o plano, é exigido pela lei a assinar ou vetar projetos de lei aprovados por essa sessão até 30 de setembro; ou seja, 5 semanas antes das eleições intermediárias. A inclusão de políticas migratórias no debate sobre o serviço universal de saúde tende a ser assunto de debate para ambos os partidos.

“Para mim, parece extraordinário que a Califórnia leve em consideração uma expansão como essa num período tão particular como esse”, disse Paul Ginsburg, diretor do USC-Brookings Schaeffer Initiative for Health Policy. Ele considerou o plano como “fiscalmente muito perigoso” devido ao horizonte oscilante do futuro econômico da Califórnia e os possíveis efeitos negativos do plano republicano de reforma tributária no orçamento estadual.

Entretanto Lara, filho de imigrantes mexicanos indocumentados e que cresceu sem seguro de saúde, alegou que o estado já paga pelos serviços de saúde prestados aos indocumentados da forma mais cara possível, ou seja, através de salas de emergência de hospitais. “Nós estamos tentando abordar o fato que, queira você goste ou não, a nossa comunidade imigrante precisa de serviços e já pagamos por isso de qualquer forma”, disse ele.