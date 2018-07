Caminhão atropela e mata brasileiro em Newark

A bicicleta do mecânico de automóveis Renato Roberto Gomes foi atingida na esquina das ruas Adams e Thomas, no bairro do Ironbound

Na tarde de terça-feira (10), o mecânico Renato Roberto Gomes, de 47 anos, natural de São Paulo, morador em Newark, foi fatalmente atropelado por um caminhão que transportava combustível. O trágico acidente ocorreu aproximadamente às 5 horas da tarde, na esquina das ruas Adams e Thomas, no bairro do Ironbound, quando a vítima passava de bicicleta pelo local. O brasileiro foi levado ao Hospital Universitário de Newark (UMDNJ), onde a equipe médica de plantão confirmou a morte.

Na tarde de quarta-feira (11), a equipe de reportagem do BV esteve na Prospect Street e entrevistou a senhoria do brasileiro, Rosany Palhano. Ela relatou que Renato morava nos Estados Unidos há aproximadamente 2 anos e meio. Antes de imigrar, ele trabalhou na fábrica da Mercedes Benz, também em São Paulo, e deixou a esposa e 3 filhos no Brasil.

Palhano acrescentou que um policial brasileiro e outro americano foram enviados ao local do acidente. Um dos agentes percebeu que no aparelho celular de Renato marcava nas redes sociais um grupo com o nome de “família”, então, o policial postou nesse grupo um comunicado sobre o acidente. Logo, amigos e colegas de trabalho responderam a postagem, entre eles o esposo de Rosany, Fernando Palhano. A mensagem informava que Gomes havia sido levado ao UMDNJ, em Newark, em estado grave. Quando Fernando chegou ao local, foi informado pelos policiais que o mecânico tinha falecido.

Através de Fernando, os policiais foram ao endereço onde o mecânico morava e entraram no quarto que ele alugava no imóvel. No local, os agentes coletaram documentos e também encontraram um porco da índia numa gaiola, mascote do brasileiro. O animal foi entregue aos cuidados de amigos.

Ainda segundo Rosany, os policiais informaram que câmeras de segurança instaladas no local registraram o instante do acidente. O vídeo indicou que o caminhão, aparentemente, seguia em velocidade regular e que o motorista do veículo permaneceu no local.

Renato trabalhou em várias oficinas no bairro do Ironbound, entre elas a Motor City, detalhou Rosany. No Natal de 2017, os filhos dele viajaram aos EUA para passar as comemorações de fim de ano em companhia do pai.

“Os colegas de trabalho dele estão desolados. Foi com muito pesar que soubemos da notícia. Ele morava aqui em casa desde que chegou aos Estados Unidos”, relatou Palhano. “Ele era muito agradável, alegre, educado, prestativo e gentil. Ninguém aqui ainda conseguiu entender como algo assim pôde acontecer”.

A esposa e os 3 filhos de Renato estão a caminho de New Jersey e chegarão nos próximos dias no Aeroporto Internacional John Kennedy, em Nova York. Em virtude disso, ainda não foi informado o que será feito com o corpo do brasileiro. As investigações policiais com relação ao caso ainda estão em andamento.