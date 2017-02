Capitão Perez: Blitz na South Street não tem nada a ver com imigração

Os rumores circularam pelo Ironbound e geraram medo e apreensão entre os imigrantes residentes no bairro

Na quinta-feira (23), circularam no bairro do Ironbound, em Newark, rumores de que viaturas do Departamento de Imigração (ICE) estariam realizando uma batida na South Street. A notícia gerou temor e apreensão entre os imigrantes residentes na região. Entretanto, na tarde do mesmo dia, o Capitão Rodolfo Perez, do Departamento de Polícia de Newark, informou que a blitz não teve nada a ver com a imigração e sim em decorrência de um tiroteio ocorrido no interior do conjunto habitacional (Project) há poucos dias. O local é temido na vizinhança pela periculosidade e tráfico de drogas. Ele acrescentou que Newark é uma cidade “santuário”, portanto, não colabora com o ICE.

O capitão de polícia adiantou que realizará brevemente uma reunião pública durante a qual explicará aos moradores a política das autoridades municipais com relação às comunidades imigrantes.

Desde a posse do Presidente Donald Trump, ativistas e imigrantes temem que ele ponha em prática a promessa de campanha de deportar todos os 11.3 milhões de indocumentados que vivem nos Estados Unidos. Na sexta-feira (17), a agência de notícias The Associated Press (AP) divulgou que obteve um memorando que detalha a proposta de utilizar os agentes da Guarda Nacional para localizar, prender e deportar imigrantes indocumentados. O documento de 11 páginas pede a militarização do cumprimento das leis migratórias no total de 11 estados.

O memorando incluía 4 estados que fazem fronteira com o México: Califórnia, Arizona, Novo México e Texas, além de outros estados vizinhos: Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas e Louisiana. O documento teria sido redigido pelo secretário do Departamento de Segurança Nacional, John Kelly, um general reformado da Marinha, segundo a AP. Entretanto, em menos de 1 hora depois que o fato foi publicado, a Casa Branca o considerou falso. “Isso é 100% ilegítimo”, disse o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, aos repórteres a bordo do avião Air Force One. “Isso é falso. É irresponsável dizer isso”.

“Não há esforço algum em deter, utilizar a Guarda Nacional para prender imigrantes ilegais”, acrescentou Sean, entretanto, o porta-voz não detalhou se a Casa Branca nunca avaliou a proposta.

“Eu não sei o que poderia possivelmente circular pelas ruas, mas sei que não há ação alguma para fazer o que é possivelmente sugerido”, acrescentou. “Esse não é um documento da Casa Branca”.

Na terça-feira (21), o secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS), John Kelly, redigiu dois memorandos nos quais detalha que os EUA “não isentarão mais classes ou categorias de pessoas passíveis de deportação no cumprimento das leis”.

Os memorandos, combinados com os decretos de lei assinados por Trump na imigração, pedem a contratação de milhares de agentes federais adicionais, alistam a polícia local para ajudar a deter indocumentados e aumentar o número de juízes de imigração. Especialistas em ambos os lados não têm certeza de onde virá a verba para o cumprimento das novas leis e acreditam que o prejuízo econômico provocado pela deportação de 11 milhões de imigrantes indocumentados será monumental. A magnitude do plano de expulsão de Trump vai além do que já foi visto nos EUA há várias décadas.