Chico Moura lança livro “Circular Américas” em New Jersey

O escritor percorreu mais de 22 mil quilômetros através de 9 países e cruzou 36 cidades diferentes na América do Sul

Na terça-feira (9), das 5:00 pm às 8:00 pm, o escritor Chico Moura lançará no salão de festas do restaurante Campino, no bairro do Ironbound, em Newark, o livro “Circular Américas – Uma viagem de ônibus”. Na obra, ele relata os 5 meses que levou viajando de ônibus municipais por diversos países da América do Sul. Os relatos incluem as viagens feitas desde Manaus a Belém, o trem da morte, Caracas (Venezuela), Lima, Machu-Pichu (Peru), entre outras, até o retorno ao Brasil. De forma inusitada, determinados acontecimentos e fotografias foram registrados no aparelho celular do escritor.

Durante as viagens, Moura observa as paisagens, culinárias, arquitetura e as pessoas com olhar atento de peregrino. Ele “redescobre” um continente vasto, desigual, de culturas diversas, milenares, ricas e abundantes. Foram percorridos mais de 22 mil quilômetros através de 9 países e cruzando 36 cidades diferentes.

“Foi uma experiência fantástica e bastante enriquecedora. Eu conheço várias estórias de pessoas que fizeram trajeto parecido de carro, motocicleta, até jangada, mas nunca de ônibus”, disse Chico à equipe de reportagem do BV, na quinta-feira (4).

Na primeira viagem, Moura percorreu o lado leste do continente sul americano e na segunda viagem, foi a vez do lado oeste. Ele também é autor das obras “Passagem de Taxi”, na qual relata as experiências que vivenciou quando era taxista na Flórida, e “Tatuagem”, que registra a história dele enquanto imigrante nos EUA. Os próximos projetos incluem o lançamento do livro “Mi Havana que eu gosto”, no qual relata os 4 meses que viveu na cidade de Havana, Cuba.

Chico nasceu em Fortaleza, Ceará, mas aos 2 anos de idade mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Criado no badalado bairro de Ipanema, na Zona Sul carioca, aos 25 anos ele imigrou para os EUA, precisamente New Jersey. No retorno ao Brasil, em 1976, ele assinou a seção especial “Bahia, um estado de espírito”, no caderno de turismo do jornal O Globo. Pouco tempo depois, retornou à Nova York, onde trabalhou como analista de crédito internacional do Manufacturers Hanover, na época a 3ª maior instituição bancária nos EUA.

Sempre ligado à cultura e suas raízes brasileiras, Moura criou em 1985 o jornal Flórida Review, sendo o primeiro periódico em português no estado da Flórida e, na época, o 2º do gênero nos EUA. Já em 1990, ele criou o Tele Brasil, o 1º programa de televisão em português no estado. Em 1995, foi a vez do Alô Brasil, o 1º programa de rádio em português na cidade de Orlando (FL) e o jornal American Times. Atualmente, ele reside na cidade de Maricá, na região dos lagos, no litoral norte do Rio de Janeiro.

Ainda sem datas previstas, o “Circular Américas – Uma viagem de ônibus” será lançado em Manhattan (NY) e Rio de Janeiro, Brasil. O restaurante Campino fica localizado na 70 Jabez Street, no bairro do Ironbound, em Newark.