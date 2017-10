Cidades resistem a Trump e mantém política “santuário”

O DOJ exige que 4 municípios colaborem mais com os agentes do ICE

A Filadélfia (PA) informou que não obedecerá uma ordem emitida pelo Departamento de Justiça (DOJ) para que a cidade coopere ainda mais com o Departamento de Imigração (ICE). A Filadelfia estava entre as 4 cidades consideradas “santuários” que tiveram até sexta-feira (27) para demonstrarem que não estão impedindo o cumprimento das leis migratórias. O DOJ prometeu cortar milhões de dólares em verbas federais a esses municípios.

Na sexta-feira (27), o Procurador Municipal da Filadélfia Pedro Tulante enviou uma carta ao DOJ pedindo ao departamento para não cortar as verbas. New York City também enviou uma carta similar indicando que as autoridades municipais cumprem os requisitos para o programa de liberação de verbas. Na Filadélfia, cerca de US$ 1.7 milhão em verbas está em risco.

New York City adiantou que não cumprirá com a diretriz do DOJ para começar a cooperar mais com as autoridades migratórias. A Big Apple estava entre as 4 cidades consideradas “santuários” que tinham o prazo de até sexta-feira (27) demonstrar que não estavam bloqueando o cumprimento das leis migratórias. O DOJ ameaçou cortar milhões de dólares em verbas federais destinados aos municípios.

Zachary Carter, do Conselho Corporativo de New York City, enviou uma carta ao DOJ no mesmo dia dizendo acreditar que a cidade cumpre todos os requisitos para o programa de liberação de verbas.

O DOJ quer que as cidades notifiquem os agentes de imigração quando algum indocumentado nos EUA está para ser liberado da prisão ou penitenciária.

Aproximadamente, US$ 4.3 milhões estão em risco no caso de New York.

A cidade de Newark também se identifica como santuário e tem o apoio do Prefeito Ras Baraka.

. Republicana é contra “santuários” em NJ

Na segunda-feira (23), a candidata republicana ao cargo de governadora em New Jersey, Kim Guadagno, anunciou que tentaria suspender as verbas estaduais às cidades no estado que adotarem as políticas santuários, caso seja eleita para substituir o Governador Chris Christie nas eleições em novembro. Isso faz parte de uma medida na “proposta de banir as cidades santuários”, segundo o comitê de campanha dela. A proposta também exigiria que as autoridades locais cooperassem com as autoridades federais migratórias e verificasse os históricos dos detentos em penitenciárias e prisões no estado.

Nenhuma proposta similar foi apresentada pelos legisladores estaduais e não há evidências de que a legislatura estadual, controlada por democratas, enviaria uma proposta do tipo para que ela assine, caso fosse eleita. Entretanto, o pronunciamento permite que Guadagno critique o rival democrata Phil Murphy pelos comentários feitos por ele recentemente há poucas semanas, nos quais ele adiantou que protegeria os Dreamers. Atualmente, vivem em New Jersey cerca de 20 mil jovens indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância.

“Ao tornar New Jersey num estado santuário, Phil Murphy está dizendo que ele prefere proteger criminosos perigosos e assassinos que defender aqueles que obedecem as leis em New Jersey”, disse Guadagno através de um comunicado, na segunda-feira.

Os comentários feitos por ela seguem um ataque postado num anúncio de campanha o qual sugere que Murphy teria protegido José Carranza, um peruano indocumentado condenado à prisão perpétua pela morte de 3 adolescentes em Newark em 2014. José já havia sido preso anteriormente por ter estuprado uma criança e foi liberado sob fiança. O porta-voz do candidato democrata, Derek Roseman, considerou os ataques recentes de Guadagno mais uma mentira na longa tentativa de distorcer as palavras do oponente político.

“Mais uma vez ela é acusada de distorcer os fatos e incitar a divisão ao invés de promover New Jersey como um estado justo e acolhedor. Além disso, a desonestidade dela continua ininterrupta até hoje”, rebateu Roseman.